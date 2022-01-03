Китайский токамак EAST смог удержать плазму с температурой в 70 миллионов градусов на протяжении более 1000 секунд

Китайская Академия наук недавно записала на свой счет новый рекорд в области термоядерного синтеза. Реактор-токамак EAST
(Experimental Advanced Superconducting Tokamak), который называют "китайским искусственным Солнцем
", смог удержать в стабильном состоянии плазму, нагретую до температуры в 70 миллионов градусов Цельсия на протяжении 1056 секунд, 17 минут и 36 секунд. Отметим, что никогда ранее ни в одном из экспериментов с высокотемпературной плазмой
еще никому не удавалось перешагнуть отметку в 1000 секунд.
Напомним нашим читателям, что работы над реактором EAST являются частью масштабной международной программы по созданию реактора термоядерного синтеза следующего поколения ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor). Реактор ITER
должен будет удерживать в своей камере плазму с температурой около 150 миллиона градусов. Такая температурная точка уже была достигнута в камере реактора EAST, в прошлом году, в одном из экспериментов он смог удерживать плазму с температурой в 160 миллионов градусов на протяжении 20 секунд, а чуть позже - на протяжении 101 секунды, правда температура при этом была понижена до 120 миллионов градусов
.
С первого взгляда кажется, что работа с плазмой, нагретой до 70 миллионов градусов, уже мало интересна кому бы ни было. Ведь при такой температуре в плазме еще не могут идти реакции термоядерного синтеза. Но это несколько не так, целью последнего эксперимента является проверка возможности камеры и других элементов реактора выдерживать воздействие сверхвысоких температур на протяжении достаточно длительных промежутков времени.
Кроме этого, во время последнего эксперимента, длительную "проверку боем" прошли другие системы реактора - силовая система, магнитная система, которая создает сильнейшие магнитные поля, удерживающие и сжимающие плазменный шнур, и система защиты внутренних стенок камеры реактора от длительного перегрева.
И в заключении следует отметить, что все самые последние достижения в области термоядерного синтеза уже вряд ли найдут воплощение в конструкции реактора ITER, строительство которого уже ведется полным ходом
. Вероятно, все это окажет влияние уже на конструкцию реактора следующего поколения EUROfusion DEMO, который будет иметь большую эффективность, чем реактор ITER. Если реактор ITER будет вырабатывать 500 МВт энергии, затратив на это 50 МВт, показатель эффективности Q=10, то реактор DEMO будет вырабатывать 2 ГВт, затратив на это 80 МВт энергии. Другими словами, его показатель эффективности Q уже будет равен 25.
И, согласно имеющимся планам, реактор EUROfusion DEMO должен начать свою работу в 2051 году.