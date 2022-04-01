 | Вчера, 06:02 | Военные технологии

Лазерная система "Iron Beam" успешно отработала по множественным целям во время полевых испытаний

Выстрел лазера системы Iron Beam


Известная израильская оборонная компания Rafael успешно провела полевые испытания новой лазерной системы "Iron Beam", которая справилась с перехватом множественных целей, включая беспилотники, минометные мины, баллистические и противотанковые ракеты. Система "Iron Beam" в будущем станет дополнением известной израильской системы противовоздушной обороны "Iron Dome", делая ее более эффективной и менее дорогостоящей в применении.

Система "Iron Dome" имеется сложную радарную систему, способную засекать и сопровождать множественные цели различного характера, которые, войдя в зону действия системы, перехватываются антиракетами. Эта система не раз показала свою эффективность, тем не менее, и у нее имеется ряд недостатков. Используемые антиракеты, по данным из разных источников, стоят 40-100 тысяч американских долларов на один запуск, и система испытывает определенные трудности с перехватом целей на близкой дистанции, менее 4 километров.

Основой же системы "Iron Beam" является оптоволоконный лазер, который может поражать цели буквально со скоростью света, разрушить их в течение пяти секунд на дистанции до 7 километров. Данные о мощности лазера системы "Iron Beam" отсутствуют в открытом доступе, но, судя по некоторым косвенным данным, она измеряется сотнями киловатт. Кроме этого, стоимость одного лазерного выстрела является сущими копейками по сравнению с запуском одной антиракеты, более того, лазер может "стрелять" практически непрерывно пока будет доступно необходимое количество электрической энергии.

Лазер системы Iron Beam


Недавно проведенные полевые испытания системы "Iron Beam" являются частью первого этапа программы, проводимой в жизнь компанией Rafael и некоторыми другими частными компаниями по заказу Управления оборонных научных исследований израильского Министерства обороны (Israeli Ministry of Defense's Directorate of Defense Research and Development, DDR&D). Целью этой программы является разработка боевых высокоэнергетических лазеров, которые могут базироваться на суше, в море или в воздухе, и которые могут стать дополнением к системе "Iron Dome".

Со слов бригадного генерала Янив Ротэм (Yaniv Rotem), руководителя одного из подразделений управления DDR&D, конечным этапом данной программы станет развертывание в течение следующего десятилетия нескольких лазерных установок вдоль границ Израиля. А одновременно с этим будет продолжено создание подобной системы воздушного базирования, которая сможет в короткие сроки усилить наземную систему в любой точке при возникновении такой необходимости.


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Израиль, Лазер, Система, Iron Beam, Iron Dome, Испытания, Перехват, Цель

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