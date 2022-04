Лазерная система "Iron Beam" успешно отработала по множественным целям во время полевых испытаний

Известная израильская оборонная компания Rafael успешно провела полевые испытания новой лазерной системы "Iron Beam" , которая справилась с перехватом множественных целей, включая беспилотники, минометные мины, баллистические и противотанковые ракеты. Система "Iron Beam" в будущем станет дополнением известной израильской системы противовоздушной обороны "Iron Dome", делая ее более эффективной и менее дорогостоящей в применении.Система "Iron Dome" имеется сложную радарную систему, способную засекать и сопровождать множественные цели различного характера, которые, войдя в зону действия системы, перехватываются антиракетами. Эта система не раз показала свою эффективность, тем не менее, и у нее имеется ряд недостатков. Используемые антиракеты, по данным из разных источников, стоят 40-100 тысяч американских долларов на один запуск, и система испытывает определенные трудности с перехватом целей на близкой дистанции, менее 4 километров.Основой же системы "Iron Beam" является оптоволоконный лазер, который может поражать цели буквально со скоростью света, разрушить их в течение пяти секунд на дистанции до 7 километров. Данные о мощности лазера системы "Iron Beam" отсутствуют в открытом доступе, но, судя по некоторым косвенным данным, она измеряется сотнями киловатт. Кроме этого, стоимость одного лазерного выстрела является сущими копейками по сравнению с запуском одной антиракеты, более того, лазер может "стрелять" практически непрерывно пока будет доступно необходимое количество электрической энергии.Недавно проведенные полевые испытания системы "Iron Beam" являются частью первого этапа программы, проводимой в жизнь компанией Rafael и некоторыми другими частными компаниями по заказу Управления оборонных научных исследований израильского Министерства обороны (Israeli Ministry of Defense's Directorate of Defense Research and Development, DDR&D). Целью этой программы является разработка боевых высокоэнергетических лазеров, которые могут базироваться на суше, в море или в воздухе, и которые могут стать дополнением к системе "Iron Dome".Со слов бригадного генерала Янив Ротэм (Yaniv Rotem), руководителя одного из подразделений управления DDR&D, конечным этапом данной программы станет развертывание в течение следующего десятилетия нескольких лазерных установок вдоль границ Израиля. А одновременно с этим будет продолжено создание подобной системы воздушного базирования, которая сможет в короткие сроки усилить наземную систему в любой точке при возникновении такой необходимости.