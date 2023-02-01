Истребитель F-16 налетал более 17 часов под управлением искусственного интеллекта

Специалисты Управления перспективных исследовательских программ Пентагона DARPA завершили разработку и приступили к реальным испытаниям системы искусственного интеллекта Air Combat Evolution (ACE), которая предназначена для превращения реактивных истребителей класса F-16 в беспилотники, способные самостоятельно летать и принимать участие в боевых действиях. Испытания проводились на авиационной базе ВВС Эдвардс в Калифорнии, за время этих испытаний тренировочный истребитель налетал более 17 часов, а система искусственного интеллекта справилась со всеми поставленными задачами без каких либо проблем.Отметим, что в испытаниях использовался самолет VISTA X-62A производства компании Lockheed Martin, который является модернизированной версией истребителя F-16D Block 30 Peace Marble Il и оснащен более современной системой авионики Block 40. Этот самолет используется в процессе обучения и тренировок летчиков, поэтому он оснащен массой дополнительных датчиков, контролирующих многие параметры полета и поведения пилота.В целях предосторожности в кабине самолета находился живой пилот, готовый в любой момент взять на себя управление. Но, как показали собранные данные, нужды в этом особо и не было, программа ACE отлично справилась с управлением самолетом и не допустила ни единой ошибки.В ходе испытаний VISTA X-62A под управлением искусственного интеллекта взлетал и приземлялся в различных условиях, включая наличие условного противника, совершал полеты по заданным маршрутам и использовал учебное вооружение. Помимо этого были проведены дополнительные тесты в условиях учебного ближнего боя. Целью этих тестов было выяснение того, могут ли пилоты доверить ведение таких боев искусственному интеллекту, что позволит им сосредоточиться на выполнении задач более крупного тактического масштаба.По мнению представителей DARPA, наличие боевых истребителей, управляемых искусственным интеллектом, позволит реализовать концепцию так называемой "мозаичной войны", в который допускаются ограниченные целенаправленные потери. Так как на борту таких самолетов не будет живых людей, на их плечи могут быть возложены сложные миссии, выполнение которых связано с большим риском.