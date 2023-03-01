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Ученые-физики измерили магнитный момент электрона с самой высокой на сегодняшний день точностью

Магнитный момент электрона


Группа ученых-физиков из Гарвардского университета и Северо-Западного университета провела ряд экспериментов, в ходе которых было получено самое точное на сегодняшний день значение магнитного момента электрона. Магнитный момент электрона - это параметр, который определяется электрическими свойствами и параметрами вращения этой частицы. Из всех элементарных свойств электрона магнитный момент является одним из наиболее изученных и измеренных с высокой точностью величин.

Измерение магнитного момента электрона с более высокой точностью имеет очень важное значение в связи с тем, что такие измерения в будущем позволят получить полностью завершенную и гармоничную Стандартную Модель физики элементарных частиц. Магнитный момент частиц, таких, как электрон, используется физиками для проверки Стандартной Модели путем изучения и измерения параметров взаимодействия между ними и виртуальными частицами, которые возникают и тут же исчезают в объеме вакуумной камеры. Такие исследования включают измерения эффектов коллизий, так называемого g-фактора, и других величин, которые потом сравниваются с теоретическими значениями Стандартной Модели.

Отметим, что точность последнего измерения магнитного момента электрона превышает в два раза точность предыдущего измерения, которое было сделано 14 лет назад. И такой длительный перерыв указывает на то, что подобные измерения являются достаточно сложной работой.

Установка для измерения


Во время новых измерений ученые "поймали" единичный электрон в ловушке Пеннинга с магнитным полем в 5 Тесла, которое поддерживалось в высокостабильном состоянии. Температура в вакуумной камере была понижена до точки, очень близкой к абсолютному нулю, после чего ученые начали регистрировать "квантовые переходы" электрона между энергетическими уровнями.

Создав искусственный градиент магнитного поля в ловушке, ученые смогли выполнить квантовые неразрушающие измерения (quantum nondemolition detection), позволяющие измерить параметры квантовых переходов, не нарушая и не изменяя квантового состояния электрона. И в результате было получено новое значение магнитного момента электрона, равное на сегодняшний день 1.001 159 652 180 59 (13), точность которого составляет 0.13 части на один триллион (0.13 ppt).

И в заключении следует отметить, что результаты данных измерений будут сразу же использоваться в новых тестах Стандартной Модели другими группами ученых-физиков.


Ключевые слова:
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