SQuRo - робот-крыса, который может проникать в самые труднодоступные места.
К настоящему времени исследователями из различных компаний и учреждений уже был создан целый ряд роботов, предназначенных для выполнения различных заданий в самых труднодоступных и опасных местах. Прототипами таких роботов обычно являются змеи, тараканы и некоторые другие живые существа, но самые большие мастера проникновения в самые укромные уголки, крысы, до последнего времени были незаслуженно обделены вниманием со стороны робототехников. Но теперь и этот вид животных, наконец, получил свое автоматизированное воплощение в виде робота-крысы под названием SQuRo.
Аббревиатура SQuRo расшифровывается как "Small-sized Quadruped Robotic rat". Этот маленький робот был создан группой исследователей из Пекинского Технологического института, Китай, которые провели достаточно много времени, наблюдая за действиями и движениями живых крыс в различных ситуациях при помощи рентгеновской установки.
Если быть более точным, то прототипом робота SQuRo является норвежская крыса (rattus norvegicus), от которой робот унаследовал средние размеры и формы тела. Каждый из четырех участков тела робота имеет по две степени свободы, что позволяет ему имитировать подвижность длинного позвоночника реальной крысы. За счет этого робот может быстро изгибаться под невообразимыми углами и даже практически сворачиваться в кольцо.
Радиус разворота робота SQuRo составляет 0.48 от длины его тела, что несколько меньше аналогичного показателя у других подобных четвероногих роботов. Более того, робот SQuRo является более "худым" и более легким, чем другие роботы подобных размеров и назначения. Вес робота составляет всего 220 грамм, тем не менее, он может поднимать и нести без потери подвижности груз, весом до 200 грамм, которым могут быть камеры, разные датчики и т.п.
Робот SQuRo может самостоятельно переворачиваться и снова становиться на ноги после неудачного падения. Также он может протискиваться в отверстия диаметром не менее 90 мм и преодолевать препятствия, высотой 30 мм, высотой в третью часть от его высоты. Также робот способен перемещаться по поверхностям, угол наклона которых составляет 15-20 угловых градусов.
Всеми движениями конечностей и тела робота SQuRo управляет встроенный микропроцессор, получающий сигналы с нескольких датчиков, включая и датчики силы соприкосновения каждой конечности с поверхностью. Обработка всех поступающих данных позволяет микропроцессору автоматически выбрать самый оптимальный из четырех возможных видов перемещения.
Ученые, разработавшие робота SQuRo, считают, что после некоторой дальнейшей модернизации подобные роботы смогут найти очень широкое поле практического применения. На их "крысиные плечи" можно будет нагрузить задачи по поискам выживших, заблокированных в зонах стихийных бедствий и техногенных катастроф, им можно будет поручить задачи по осмотру технического состояния технологических объектов, в том числе и внутренностей трубопроводов.
И, вполне возможно, такой технологией заинтересуются военные, которые получат весьма малозаметного разведчика, способного проникнуть в самые потаенные уголки вражеских сооружений.