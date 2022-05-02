Silent Ventus - "бесшумный" беспилотник компании Undefined Technologies, использующий воздушный ионный двигатель
Не так давно компания Undefined Technologies, базирующаяся во Флориде, представила всеобщему вниманию следующее поколение "бесшумного" беспилотного летательного аппарата Silent Ventus, в котором используется атмосферный ионный двигатель вместо традиционных пропеллеров. И к настоящему моменту времени этот беспилотник успешно совершил два испытательных полета.
Новый Silent Ventus, конечно, достаточно сильно отличается по дизайну от предыдущих поколений. Однако, ионная двигательная установка так и осталась ионной двигательной установкой, она состоит минимум из двух сеток-электродов, на которые подается потенциал, ионизирующий и ускоряющий молекулы воздуха. И, несмотря на наличие красивого кожуха, беспилотник все еще чем-то напоминает летающую сушилку для волос.
Эффективность атмосферного ионного двигателя обеспечивается фирменной технологией "Air Tantrum™", первые упоминания о которой появились еще в декабре 2021 года. В момент первых упоминаний эта технология позиционировалась как совершенно бесшумная, но на практике дело обстоит несколько иначе.
Самый первый прототип Silent Ventus, который мог продержаться в воздухе в течение 25 секунд, издавал шум на уровне 90 децибел. Нынешний прототип, способный держаться в воздухе две с половиной минуты, издает шум на уровне 85 децибел. А конечной целью компании Undefined Technologies является снижение уровня шума до 70 децибел, что эквивалентно шуму, издаваемому квадрокоптером DJI Mavic. Однако, пока еще не совсем ясно, каким образом специалисты компании собираются снизить шум от аппарата, в котором уже нет ни одной движущейся части.
На видео, представленном ниже, можно увидеть один из тестовых полетов беспилотника Silent Ventus. С первого взгляда аппарат нового поколения стал более стабилен в воздухе, но его легкая конструкция опасно изгибается как во время полета, так и во время посадки, и это вызывает сомнения в том, что размеры аппарата могут быть увеличены так, что он сможет поднимать в воздух полезный груз значимого веса.
Конечно, такой аппарат не сможет подниматься на большие высоты, ведь согласно результатом исследований, проведенных учеными из Массачусетского технологического института (Massachusetts Institute of Technology, MIT), напряжение пробоя воздуха увеличивается с высотой пропорционально степени разрежения. Но в большинстве случаев нынешние беспилотники используются только на малых высотах и это не должно стать "камнем преткновения".
Специалисты компании Undefined Technologies собираются продолжить работу в данном направлении, а нам с вами будет очень интересно увидеть, станет ли аппарат Silent Ventus достаточно тихим и эффективным для того, чтобы он смог конкурировать с традиционными многороторными летательными аппаратами.