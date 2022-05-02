Вы можете услышать черную дыру, благодаря озвучиванию, выполненному специалистами НАСА
Известно, что черные дыры поглощают все, что приближается к ним на близкое расстояние, включая любую материю и свет. При этом, прилегающее к черной дыре пространство пронизывает излучение различных видов и диапазонов, и недавно специалисты НАСА, используя данные от рентгеновской обсерватории Чандра, провели процедуру озвучивания, перевода в слышимый диапазон процессов, происходящих возле двух черных дыр. И это озвучивание позволяет нам ощутить чудеса глубин космоса совершенно новым способом.
Первая из "озвученных" черных дыр располагается в центре галактики Messier 87 и она является первой в истории черной дырой, чей снимок был сделан при помощи телескопа Event Horizon Telescope. Вторая черная дыра находится в центре скопления галактик Персея и она замечательная тем, что она генерирует волны давления в окружающих газовых облаках, которые могут быть интерпретированы в виде звука, очень низкого звука, на 57 октав ниже среднего Си.
Для того, чтобы перевести звук черной дыры скопления Персея в слышимый диапазон, ученые повысили его частоту в 144 - 288 квадрильонов раз. Для этого были использованы данные о рентгеновском излучении вокруг черной дыры, которая вращается и создает волны вокруг себя. Использованные данные были изначально собранные рентгеновской обсерваторией Чандра в рамках исследования скопления Персея и изучения взаимодействий его объектов с центральной черной дырой.
Для озвучивания черной дыры галактики Messier 87 ученые НАСА использовали данные, собранные рентгеновской обсерваторией Чандра, космическим телескопом Hubble и радиотелескопом ALMA (Atacama Large Millimeter Array). Данные от этих астрономических инструментов были приведены в звуковой диапазон и они составляют самые низкие, средние и самые высокие тоны звукового ряда соответственно.
Самыми громкими "звуками" черной дыры являются потоки излучения и материи, называемыми джетами, которые черная дыра отправляет в космическое пространство. Джеты формируются, когда материя, газ и пыль, проваливается сквозь горизонт событий, а части материи удается избежать этой участи за счет происходящих там высокоэнергетических процессов, разгоняющих материю до огромных скоростей.