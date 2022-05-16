Астрономы получили первое изображение черной дыры в центре нашей галактики при помощи телескопа Event Horizon Telescope
Ученые-астрономы, работающие в рамках международного проекта Event Horizon Telescope Collaboration, продемонстрировали первое изображение сверхмассивной черной дыры Sagittarius A* (Sgr A*), находящейся в центре нашей галактики, галактики Млечного Пути. Этот снимок был получен при помощи распределенного радиотелескопа Event Horizon Telescope (EHT), в рамках которого в единую сеть было объединено множество различных радиотелескопов во всех уголках земного шара.
Проект Event Horizon Telescope был запущен в 2015 году и сейчас в состав глобального телескопа входят следующие астрономические инструменты - ALMA и APEX в Чили, IRAM в Испании, South Pole Telescope, LMT в Мексике, JCMT, SMA и SMT в США. Обработкой собираемых массивов данных занимаются суперкомпьютеры в Институте радиоастрономии Макса Планка, Германия, и обсерватории Хейстек, США.
Напомним нашим читателям, что первой черной дырой, изображение которой было получено прямым способом телескопом EHT, была черная дыра в центре галактики Messier 87. Это изображение послужило своего рода первым прямым доказательством некоторых постулатов Общей теории относительности Альберта Эйнштейна, в которых фигурируют такие понятия, как горизонт событий и другие особенности черных дыр.
С того времени в состав телескопа EHT были добавлены еще обсерватории, расположенные во французских Альпах, Гренландии и США, а научная группа проекта насчитывает сейчас 300 человек. И усилиями всей этой группы был получен снимок черной дыры Sgr A*.
На опубликованном снимке видно кольцо светящегося газа, опоясывающее темный центральный регион, место, где огромные силы гравитации черной дыры преломляют лучи света и захватывают фотоны, не оставляя им шанса выбраться наружу. Именно эта особенность является первым прямым доказательством тому, что объект Sgr A* действительно является черной дырой.
Оба имеющихся в настоящее время снимка черной дыры Messier 87 и Sgr A* очень и очень похожи, хотя черная дыра Sgr A* в тысячу раз меньше, чем Messier 87, и, следовательно, менее массивна. "У нас имеются две галактики совершенно разных типов, и две черные дыры разного диапазона масс" - пишут ученые, - "Но их снимки выглядят очень и очень похожими. А это, в свою очередь подтверждает, что все происходит согласно канонам Общей теории относительности Эйнштейна, а небольшие различия можно объяснить различиями в материи, окружающей черные дыры".
Упомянутые выше различия заключаются в том, что облака газа движутся вокруг черной дыры Sgr A* намного быстрее, чем вокруг Messier 87. "Облакам газа требуются дни и недели, чтобы совершить один оборот вокруг Messier 87. Зато вокруг Sgr A* они совершают один виток за считанные минуты, двигаясь на скорости, близкой к скорости света" - пишут исследователи - "Поэтому попытка сделать четкий снимок окружения Sgr A* похож на попытку сделать снимок щенка, когда он гоняется за своим хвостом".
Теперь, когда у ученых появился второй снимок черной дыры, они будут изучать имеющиеся различия и использовать эти данные для проверки теорий и моделей, особенно тех, которые описывают поведение материи в непосредственной близости от сверхмассивных черных дыр.