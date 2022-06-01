TBIRD - миниатюрный спутник, который должен установить новый рекорд скорости передачи данных по лазерному лучу

В среду на прошлой неделе с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, США, была запущена ракета миссии SpaceX's Transporter-5. Помимо всего прочего на борту этой ракеты в космос отправился миниатюрный спутник TBIRD (TeraByte InfraRed Delivery), предназначение которого заключается в организации лазерного коммуникационного канала между космосом и Землей. Более того, оборудование, размещенное в позолоченном корпусе этого спутника, позволяет обеспечить передачу данных по лазерному лучу
со скоростью 200 гигабит в секунду, и если такая скорость будет получена во время испытаний, то это станет своего рода новым мировым рекордом.
В настоящее время американское космическое агентство НАСА все еще полагается на испытанную временем систему дальней космической связи
, создание которой было начато в 1958 году. Эта система носит название Deep Space Network, в нее входит некоторое количество приемно-передающих параболических антенн, разбросанных по всему земному шару
, связанных с центром управления через наземные и спутниковые коммуникационные каналы. Сейчас сеть Deep Space Network способна одновременно поддерживать коммуникации с тремя абонентами, в число которых могут входить искусственные спутники, космические аппараты, находящиеся в межпланетном пространстве, возле других планет, и роботы, действующие на поверхности других планет.
Но, учитывая "наполеоновские" планы НАСА касательно Луны
и Марса, скоро потребуется новая космическая коммуникационная система, и переключение с радиочастотных принципов передачи данных на лазеры
может быть сродни переходу от коммутируемого доступа в Интернет при помощи древних модемов к широкополосному доступу по оптоволоконной линии. "Эксперимент со спутником TBIRD может стать переломным моментом" - рассказывает Андреас Дулаверис (Andreas Doulaveris), инженер миссии TBIRD в Центре космических полетов НАСА имени Годдарда, - "Ведь он может показать весь потенциал для обеспечения связью будущих автоматических и пилотируемых миссий".
Устройство TBIRD имеет размер, сопоставимый с размером средней шкатулки для драгоценностей. Для обеспечения возможности полетов в космосе и ориентации в пространстве TBIRD интегрирован в состав спутниковой платформы стандарта CubeSat, Pathfinder Technology Demonstrator 3, которая имеет солнечные батареи, двигатели и все остальное необходимое. Именно это позволит держать лазер TBIRD нацеленным точно на приемник, расположенный на горе Table Mountain в Калифорнии.
Спутник TBIRD оборудован инфракрасными лазерами, разработанными специально для космических коммуникаций. Инфракрасный диапазон выбран далеко не случайно, земная атмосфера и находящиеся в ней водяные пары совершенно прозрачны для света этого диапазона. Миссия TBIRD рассчитана на шесть месяцев, в течение которых спутник будет передавать информацию с максимально возможной скоростью, а инженеры НАСА будут собирать данные, которые позволят оценить эффективность такой системы космических коммуникаций и наметить пути к ее дальнейшему совершенствованию.