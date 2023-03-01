X7 - таинственный объект, который будет поглощен центральной черной дырой нашей галактики

Центральный регион нашей галактики, галактики Млечного Пути, является областью с самыми чрезвычайными условиями из-за присутствия там сверхмассивной черной дыры Sagittarius A*
(Sgr A*). Этот "монстр", масса которого превышает массу Солнца более чем в четыре миллиона раз, оказывает огромное гравитационное влияние за звезды и другие космические объекты
, находящиеся в прилегающем пространстве.
В течение нескольких десятилетий астрономы изучали происходящее в центре галактики и отслеживали находящиеся там объекты
. Один из таких объектов носит название X7, согласно оценкам, его масса превышает массу Земли в 50 раз, и он совершает один оборот вокруг Sgr A* за 170 земных лет. Но, несмотря на продолжительные наблюдения, астрономы до самого последнего времени не знали, чем же является объект X7 на самом деле?
Ответ на этот вопрос постарались найти ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и астрономы из обсерватории Keck Observatory. Они проанализировали данные по объекту X7 за последние 20 лет и нашли, что он, этот объект, растягивается по длине со временем. Кроме этого, он постоянно ускоряется и движется сейчас со скоростью приблизительно 1127 километров в секунду.
"Ни один из других объектов в центре галактики не демонстрирует такие чрезвычайные превращения" - пишут исследователи, - "Изначально X7 имел форму кометы, и мы считали, что он получил такую форму из-за влияния звездных ветров или потоков частиц от черной дыры. Но за прошедшие 20 лет мы увидели, как объект удлинился и что-то повлияло на его траекторию и ориентацию в пространстве".
Также в центре нашей галактики находятся объекты G-класса, которые ранее считались простыми облаками пыли и газа. Но когда один из таких объектов в 2014 году приблизился к Sgr A*
, он потерял гораздо меньше массы, чем ожидали ученые, и это указывает на наличие у этого объекта плотного ядра. Вполне вероятно, что этим ядром могла быть звезда "обернутая саваном" газопылевого облака. И объект X7 тоже мог когда-то принадлежать к этому новому классу космических объектов, но сейчас он является облаком материи, отправившимся в самостоятельное путешествие после столкновения двух звезд.
Теперь нам с некоторым процентом достоверности известно прошлое объекта X7, но какая судьба ожидает его в ближайшем будущем? Согласно вычислениям траектории его движения, X7 совершил сближение с Sgr A* в 2036 году и вряд ли сумеет пережить это событие.
"Мы ожидаем, что могучие гравитационные силы центральной черной дыры нашей галактики разорвут X7 прежде, чем он сумеет закончить еще один виток своей орбиты" - пишут исследователи.
Ключевые слова:
Центр
, Галактика
, Млечный
, Путь
, Черная
, Дыра
, Sgr A*
, Объект
, X7
, Орбита
Первоисточник
Другие новости по теме:
В районе черной дыры нашей галактики обнаружены необычные космические объекты совершенно нового классаДве стремительно движущиеся звезды позволят проверить теорию относительности Эйнштейна.Общая теория относительности Альберта Эйнштейна прошла еще одну проверку на примере центральной черной дыры Млечного ПутиАстрономы нашли звезду, вращающуюся вокруг черной дыры, которая в следующем году разгонится до 2.5 процентов от скорости светаЗвезда, вращающаяся вокруг сверхмассивной черной дыры по спирографической орбите, еще раз подтверждает правоту Альберта Эйнштейна