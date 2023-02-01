Компания ASX демонстрирует первый прототип модульной транспортной системы Sigma-6
Не так давно компания Airspace Experience Technologies (AirSpaceX, ASX) из Детройта представила первый полномасштабный прототип своей футуристической модульной транспортной системы Sigma-6. Эта система состоит из грузовых или пассажирских гондол, летающей платформы, обеспечивающей вертикальный взлет и посадку, и робота в виде очень большого скейборда, который предназначен для погрузки, разгрузки и транспортировки гондол по поверхности.
Летающая платформа представляет собой крыло, шириной 11.6 метров, на котором закреплены шесть электродвигателей с достаточно большими пропеллерами и четыре посадочных опоры. Во время взлета и посадки крыло платформы развернуто в вертикальном направлении, перпендикулярно к оси гондолы. Поднявшись в воздух, крыло разворачиваеться в горизонтальную плоскость и все это переходит в более экономичный режим горизонтального полета, максимальная скорость которого составляет 400 километров в час.
Грузовые гондолы смогут взять на борт порядка 900 кг полезного груза, а пассажирские будут иметь от 6 до 8 пассажирских мест. На земле гондолы будут отделены от летающей платформы, а их перемещением займется робот-шасси с электрическим приводом и четырьмя колесами, способными разворачиваться в любом направлении. А в случае такой необходимости, робот-шасси сможет поднять и переместить не только гондолу, но и весь летательный аппарат целиком.
Батареи, емкостью в 200 кВт*ч, которые будут питать электродвигатели летающей платформы, будут размещены не в этой платформе, а внутри гондол. Полный заряд такой батареи обеспечит дальность полета в 240 километров. Такая организация позволит несколько сэкономить на количестве летающих платформ, которые являются самой сложной частью системы Sigma-6. После посадки достаточно только присоединить к этой платформе другую гондолу со свежезаряженными батареями и она тут же будет готова отправиться дальше, в то время, как доставленная гондола станет на процедуру зарядки.
Все описанное выше выглядит несколько фантастически на данный момент времени, хотя сама идея создания подобной системы далеко не нова. Более того, компания ASX, как уже упоминалось выше, уже создала первый полноразмерный прототип системы Sigma-6, включая летающую платформу, гондолу и робота-шасси. Этот прототип вскоре должен будет подняться в воздух и совершить полет в полной конфигурации, а ограниченные испытания, в которых в воздух поднималась только летающая платформа, уже были проведены немногим ранее.
В дальнейших планах компании ASX стоит начало производства первых 100 систем Sigma-6 к 2025 году на мощностях сторонних подрядчиков. Параллельно с этим будет вестись строительство собственного производства, мощностью 500 единиц в год, которое будет должно начать работу к 2027 году. И естественно, что перед всем этим компании ASX придется пройти через долгий, сложный и мучительный процесс сертификации системы Sigma в Федеральном управлении гражданской авиации США (Federal Aviation Administration).