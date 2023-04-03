Машины-монстры: Гусеничный транспортер CT-2 становится официальным мировым рекордсменом

В свое время мы уже рассказывали нашим читателям об огромном гусеничном транспортере Crawler Transporter 2
(CT-2), который был разработан и создан более 60 лет назад для перемещения тяжелых ракет Saturn V, использовавшихся для запусков в рамках миссии Apollo. К настоящему времени это транспортное средство прошло через процедуру реконструкции и модернизации для того, чтобы оно могло перемещать новые ракеты SLS, используемые в рамках миссии Artemis. И на прошлой неделе транспортер CT-2 получил почетное место в Книге мировых рекордов Гиннеса, официально став самым тяжелым транспортным средством, способным к полностью самостоятельному передвижению.
Процедура освидетельствования проводилась в Космическом центре НАСА имени Кеннеди. Представители комитета Гиннеса засвидетельствовали, что Crawler Transporter 2, вес которого составляет 6.65 миллиона фунтов (3 миллиона килограмм), полностью удовлетворяет все критериям, после чего представителям НАСА был выдан соответствующий сертификат. Здесь следует отметить, что на свете существует достаточное количество еще более больших и тяжелых механизмов
, способных к передвижениям
. Но все они для этого используют энергию из внешних источников, что и позволило транспортеру CT-2 стать обладателем мирового рекорда.
Напомним нашим читателям, что в далеком 1965 году в эксплуатацию были введены два идентичных транспортера CT-1 и CT-2, получившие имена "Hans" и "Franz" в честь двух известных в то время культуристов из одного из ночных телевизионных шоу. Эти громадные машины по очереди перемещали ракеты, запускаемые с площадки Launch Complex 39 в Космическом центре НАСА имени Кеннеди во Флориде.
В 2012 году транспортер "Franz" CT-2 был выведен из эксплуатации для модернизации, целью которой являлась поддержка перемещений новых ракет Space Launch System (SLS), предназначенных, в первую очередь, для доставки грузов и людей на Луну. За время модернизации транспортер CT-2 обзавелся новыми частями конструкции, благодаря чему его вес увеличился с 5.95 миллионов фунтов до рекордных 6.65 миллионов фунтов.
Из-за своего "богатырского" веса транспортеру CT-2 требуется целых 5 часов для того, чтобы преодолеть дистанцию в 6.7 километра, разделяющую ангар здания окончательной сборки ракет (Vehicle Assembly Building) и стартовую площадку. Все это время транспортер движется со скоростью 1.6 километра в час, и обычный пешеход способен пройти эту же дистанцию гораздо быстрей.
И в заключении следует отметить, что транспортер Crawler Transporter 2 уже неоднократно перемещал ракету SLS с космическим кораблем Orion на стартовую площадку, которые успешно стартовали в ноябре 2022 года
в рамках миссии Artemis 1. А сейчас транспортер готовится к работе в рамках миссии Artemis 2, запуск которой намечен на ноябрь 2024 года. В рамках этой подготовки производится замена звеньев гусениц, удаление последствий коррозии некоторых узлов и установка новой системы крепления ракеты SLS с космическим кораблем Orion
.Машины-монстры
- все о самых исключительных машинах, механизмах и устройствах в мире, от громадных средств уничтожения себе подобных до крошечных точнейших устройств, механизмов и всего того, что находится в промежутке между ними
.
Ключевые слова:
Машины
, Монстры
, НАСА
, NASA
, Перевозка
, Стартовая
, Площадка
, Транспортер
, Гусеничный
, Ракета
, SLS
, Orion
, Рекорд
Первоисточник
Другие новости по теме:
Машины-монстры: CT-2 - новый гусеничный транспортер для ракет и космических кораблей следующего поколенияМашины-монстры: "Hans and Franz" - транспорт для доставки Шаттлов к месту запуска.Transporter TW – транспорт для городов будущего.Машины-монстры: Regio Design XXL Chopper - самый большой в мире мотоцикл на сегодняшний деньМашины-монстры: XLR V3 - квадрокоптер, занявший место в Книге рекордов Гиннеса, как самый быстрый в мире