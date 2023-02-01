SPIDAR - необычный летающий робот-паук

Конструирование роботов, способных передвигаться различным образом и в различных средах всегда является компромиссом. Обычно такие роботы представляют собой мешанину из невзаимодействующих друг с другом систем передвижения. К примеру, можно снабдить колесную повозку лопастями, как в этом случае, или дать колеса квадрокоптеру, как в другом случае. Но в любой момент времени, или эти колеса или лопасти будут просто бесполезным грузом, требующим дополнительных затрат энергии. Некоторым исследователям удается найти более изящное решение компромисса, но все равно это еще так и остается компромиссом.
Свой вид решения упомянутого выше компромисса продемонстрировали исследователи из Токийского университета. Созданный ими четвероногий робот SPIDAR, напоминающий паука, составлен из отдельных одинаковых модулей, которые имеют маломощные приводы, но имеют пару пропеллеров с регулируемым вектором тяги. Название SPIDAR в данном случае расшифровывается как "SPherIcally vectorable and Distributed rotors assisted Air-ground amphibious quadruped Robot", и его строение далеко от строения тела реального паука, так как у него четыре ноги, а не восемь, но ассоциация с пауком сразу возникает при первом взгляде на него.
Идея создания подобных роботов уже далеко не нова, в прошлом эта же самая группа исследователей создала летающего робота DRAGON, который мог изменять свою форму и конфигурацию прямо в полете.
Как уже упоминалось выше, каждый из модулей робота SPIDAR имеет сервопривод, но мощность его мала, он не может удержать вес всего робота в целом и служит лишь для фиксации положения модуля. Вся главная силовая нагрузка ложится на пропеллеры с регулируемым вектором тяги, которые обеспечивают движение робота даже в режиме ходьбы. Всего в конструкции робота имеется восемь модулей с 16 приводами, его вес составляет 15 килограмм, включая вес восьми батарей. Максимальное время в режиме полета составляет 9 минут и в два раза больше в режиме ходьбы.
И в заключении следует отметить, что называть SPIDAR-а "роботом на ножках" не совсем правильно. Его конечности в большей степени являются манипуляторами, предназначенными для выполнения каких либо действий и работы. Но это станет возможным после модернизации системы управления, что сделает робота SPIDAR более стабильным и в воздухе и на земле, и исследователи уже работают над этим в полную силу.