Астрономы обновили данные о границах нашей галактики
Ученые-астрономы из Калифорнийского университета в Санта-Круз обнаружили и изучили более 200 далеких звезд, которые находятся на самом краю нашей галактики, галактики Млечного Пути. Как оказалось, достаточное количество этих звезд находится на удалении более одного миллиона световых лет от центра галактики, практически на половине пути к нашей ближайшей соседней галактике Андромеды.
Изученные учеными 208 звезд относятся к классу переменных звезд типа RR Lyrae. Такие звезды достаточно стары, их яркость уменьшается и увеличивается с известной периодичностью, что позволяет астрономам вычислить расстояние до них с достаточно высокой точностью.
"В рамках последнего исследования мы пересмотрели расстояние до внешних границ нашей галактики" - пишут исследователи, - "Млечный Путь и Андромеда настолько велики, что между ними уже практически нет свободного межгалактического пространства".
Отметим, что галактика Млечного Пути состоит из нескольких частей. Первой, самой известной и красивой частью является тонкий диск, размером около 100 тысяч световых лет, состоящий из спиральных рукавов, в одном из которых располагается Солнечная система. Этот диск окружен внутренним и внешним ореолами, в которых находятся самые старые звезды галактики.
Во время предыдущих исследований было установлено, что край внешнего ореола находится на удалении около 1 миллиона световых лет от центра Млечного Пути. Согласно новым данных, это расстояние равно 1.04 миллиона световых лет. Казалось бы, что в таких масштабах 40 тысяч световых лет - это не очень значимая величина, но новые данные полностью соответствуют ранним теоретическим оценкам и поэтому полученные результаты имеют достаточно важное значение.
Просторы Вселенной настолько огромны, что это может вызывать чувство одиночества. Но теперь мы можем быть несколько более спокойными, зная, что наша "домашняя" галактика чуть больше, а ближайший галактический сосед чуть ближе, чем считалось ранее.