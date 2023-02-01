GRB 221009A - самая мощная гамма-вспышка, относящаяся к классу событий, происходящих раз в тысячелетие
9 октября 2022 года ученые-астрономы зарегистрировали невероятно мощную и яркую вспышку гамма-излучения GRB 221009A. Максимальная энергия фотонов этой вспышки колебалась на отметке 18 ТэВ (тераэлектронвольт), что сделало ее самой мощной из всех известных гамма-вспышек и позволило отнести ее к разряду редчайших событий, происходящих раз в тысячелетие.
Согласно накопленной информации, гамма-вспышка GRB 221009A является особенной, кривые яркости эффектов ее послесвечения не соответствуют существующим теориям. Это, в свою очередь, говорит о том, что в природе этого случая имеется нечто уникальное и интересное.
Напомним нашим читателям, что гамма-вспышки относятся к самым высокоэнергетическим явлениям во Вселенной, в моменты их пиковой яркости они излучают энергию, эквивалентную энергии излучения Солнца за 10 миллиардов лет. Они вызываются катастрофическими событиями, взрывами сверхновых, взрывами гиперновых или столкновениями в бинарных звездных системах, одним из участников которых является нейтронная звезда.
После того, как вспышка GRB 221009A была зарегистрирована в октябре прошлого года, было проведено множество наблюдений за этой областью пространства. Собранные данные позволили определить, что место этой вспышки удалено на 2.4 миллиарда световых лет от нас, а не на 1.9, как считалось ранее. Это подразумевает, что и сама вспышка была намного мощнее.
В течение 73 суток после момента вспышки астрономы вели непрерывные наблюдения, отслеживая изменения яркости эффектов послесвечения. К сожалению, после этого наблюдения прервались из-за того, что наблюдаемая область космоса скрылась за Солнцем.
Но и того объема данных, которые ученые успели собрать за это время хватило на создание нескольких научных работ. К примеру, ученые из Пенсильванского университета провели моделирование подобных вспышек, показавшее, что вспышки подобной мощности происходят один раз на 10 тысяч случаев. Такие результаты хорошо согласуются с данными каталога вспышек, составленного при помощи гамма-телескопа Swift. "Мы оцениваем, что гамма-вспышки, столь же высокоэнергетические, как GRB 221009A, происходят 1 раз за более чем тысячу лет" - пишут ученые, - "К сожалению, нам уже не доведется увидеть в своей жизни ничего подобного".
Подобные гамма-вспышки обычно производятся потоками электронов, разогнанных почти до скорости света в естественных ускорителях частиц. Вся энергия этих вспышек выделяется в двух сильно сфокусированных лучах, направленных в противоположные стороны. Наблюдения показали, что структура потоков излучения вспышки GRB 221009A более сложна, или эти потоки не были сфокусированы до уровня других гамма-вспышек. Это, в свою очередь, говорит о том, что в области вспышки существует дополнительный источник так называемого синхротронного излучения и это не укладывается в рамки существующих теорий.
Еще одна работа, опубликованная учеными из Аризонского университета, также является анализом эффектов послесвечения. Ученые нашли, что спектр излучения и другие особенности не содержат признаков, наличия которых можно было бы ожидать в случае взрыва сверхновой. Это оставляет мало шансов взрыву сверхновой и сужает круг возможных причин возникновения вспышки GRB 221009A.
Уже в течение этого месяца область вспышки GRB 221009A снова выйдет из-за Солнца и станет видимой телескопам в некоторых длинах волн. Независимо от того, продолжается ли это событие до сих пор, астрономы планируют упорно работать и дальше и добраться до истинной сути этого события.