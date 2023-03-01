AlphaFlow - полностью автоматическая и интеллектуальная лаборатория, которая ускоряет проведение химических исследований в сотни раз

Группа исследователей из университета Северной Каролины создала автоматическую и высокоинтеллектуальную химическую лабораторию, способную к самостоятельной разработке путей синтеза сложных функциональных материалов и молекул через цепочки химических превращений. И в качестве демонстрации эта лаборатория, получившая название AlphaFlow, нашла более быстрый и более эффективный метод производства высококачественных полупроводниковых нанокристаллов определенного типа, используемых в оптических и фотонных устройствах."Наша система, AlphaFlow, использует технологию искусственного интеллекта, называемую обучением с подкреплением (reinforcement learning). Искусственный интеллект, совмещенный с управлением автоматизированными микрожидкосными устройствами, позволяет существенно ускорить проведение научных исследований" - пишут ученые, - "Мы продемонстрировали, что за определенный промежуток времени система AlphaFlow может провести большее количество экспериментов, чем сотня ученых-химиков. При этом, она затратит всего 0.01 процента от количества реактивов, которые потребовались бы людям для выполнения этой же работы".Искусственный интеллект системы AlphaFlow принимает решение о проведении очередного шага эксперимента на основе двух вещей - данных о проведении предыдущего шага и на основе предсказания результатов, которые должен принести следующий шаг или даже несколько шагов. В случае получения каких-либо неожиданных результатов система способна извлечь из этого полезные данные и приобрести новые знания. А если выбранный путь проведения эксперимента ведет в тупик, или становится очень долгим, то система способна сделать откат на нужное количество шагов назад и повести эксперимент по другому пути.Такой алгоритм действий, позволяющий выбрать количество и вид исходных реактивов и последовательность реакций, работает одинаково хорошо в случае поиска пути синтеза совершенно нового химического соединения и при оптимизации производственного процесса уже существующего соединения. "Интеграция искусственного интеллекта и новейших технологий химического синтеза сокращает время проведения исследований на порядки величины" - пишут исследователи, - "Здесь можно ожидать появления положительных результатов через часы, после начала работы, а не через месяцы и годы в особо тяжелых случаях".Как уже упоминалось выше, система AlphaFlow была использована для нахождения нового метода синтеза полупроводниковых нанокристаллов, ядро которых состоит из селенида кадмия, а внешняя оболочка - из сульфида кадмия. Процесс синтеза, найденный искусственным интеллектом, оказался на несколько шагов короче, что имеет огромное значение в условиях массового промышленного производства.Большой неожиданностью для ученых стало то, что система AlphaFlow, синтезируя полупроводниковые нанокристаллы, убрала из процесса один шаг, который, как раньше считали ученые, играл в этом всем ключевую роль. Таким образом, всего за 30 дней непрерывной работы система AlphaFlow смогла показать несостоятельность некоторых теорий, формирование которых заняло целых 15 предыдущих лет.В настоящее время образец лаборатории AlphaFlow способен исследовать достаточно сложные процессы, в которых задействовано до 40 переменных параметров. "Однако структура лаборатории может быть легко адаптирована к проведению экспериментов любого уровня сложности, единственным ограничением является то, что все реактивы должны быть жидкими или растворами, а все реакции должны протекать в жидкой среде" - пишут исследователи.И в заключении следует отметить, что AlphaFlow является открытой системой. А ученые, разработавшие эту систему, собираются в будущем составить стандартизированный каталог и базу данных, в которых будут содержаться все экспериментальные данные, включая данные неуспешных экспериментов. "Мы считаем, что появление этого позволит в будущем значительно ускорить открытие новых материалов и химических процессов" - пишут исследователи.