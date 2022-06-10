Вчера, 15:19 | Научно-популярное

Наш сайт находится в процессе реконструкции, обновления движка и смены хостинга

Сайт на реконструкцииУважаемые посетители! В данный момент времени наш сайт находится в процессе проведения реконструкции, что означает обновление движка на самую новую версию, обновление шаблона (оформления) и смены хостинга на более стабильный.

В связи с этим некоторое время могут наблюдаться проблемы с некоторыми функциями, к примеру с регистрацией новых пользователей, электронные письма с подтверждением регистрации отправляться не будут до момента полной установки и настройки почтового сервера.

Если вдруг вы увидите какие-то "неправильные вещи", такие, как редактор в форме отправки комментария и т.п., вам будет необходимо очистить кэш вашего браузера, в котором могут находиться страницы и элементы шаблонов от старой версии. После очистки кэша обычно все становится на свои места, а если кто вдруг не знает, как это делается, это легко находится при помощи Google.

Мы очень надеемся на ваше терпение и понимание, при обнаружении багов в работе сайта мы настоятельно просим сообщить об этом нам любым удобным для Вас способом. А мы, со своей стороны, постараемся запустить наш сайт в полном объеме максимально быстро, насколько это возможно.

С уважением, администрация DailyTechInfo.
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10 июня 2022 | Информационные технологии

Новый оптический нейроморфный чип способен обработать почти 2 миллиарда изображений в секунду

Оптический чипИсследователи из университета Пенсильвании разработали и изготовили опытные образцы мощных оптических нейроморфных чипов, способных обработать и распознать почти 2 миллиарда изображений в секунду. Этот чип содержит искусственную нейронную сеть, которая обрабатывает информацию, носителем которой является свет. Благодаря этому оптический чип не нуждается в дополнительных компонентах, таких, как память, которые замедляют работу аналогичных электронных чипов.
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10 июня 2022 | Новости науки и техники

Ученым впервые удалось заставить взаимодействовать два пространственно-временных кристалла

Пространственно-временные кристаллыГруппе ученых-физиков из Финляндии и Великобритании впервые в истории науки удалось заставить взаимодействовать две изолированные группы частиц, находящиеся в уникальном состоянии материи, называемом пространственно-временным кристаллом. И эти взаимодействующие кристаллы образовали единую эволюционирующую систему, которую в будущем можно будет использовать на практике в области квантовых вычислений и квантовых коммуникаций.
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9 июня 2022 | Космос и Авиация

Космический телескоп Hubble сделал самый большой снимок за всю историю

Снимок телескопа HubbleБуквально на днях группа ученых-астрономов опубликовала новый снимок, сделанный космическим телескопом Hubble. Этот снимок является самым большим за всю более чем 30-летнюю историю работы космического телескопа. А высокая разрешающая способность позволит ученым производить поиски редких типов космических объектов, которые станут целями для последующих наблюдений недавно запущенного в космос телескопа James Webb Space Telescope (JWST), телескопов следующих поколений Nancy Grace Roman Space Telescope и Euclid.
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8 июня 2022 | Новости науки и техники

Новая технология 3D-печати позволяет создавать объекты при помощи звуковых волн

Звуковые волныСамые распространенные технологии 3D-печати заключаются в укладке слоев расплавленного пластика, в плавлении металлического порошка светом мощного промышленного лазера или использования луча ультрафиолетового лазера, который заставляет полимеризоваться и укрепиться полимер, находящийся в жидком состоянии. А недавно исследователи из университета Конкордии, Канада, продемонстрировали новый подход к трехмерной печати, в котором используются звуковые волны. И этот новый подход получил название "прямая звуковая печать" (Direct Sound Printing, DSP).
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8 июня 2022 | Космос и Авиация

Обнаружена "невозможная" нейтронная звезда, вращающаяся очень медленно и излучающая 7 типов сигналов

Сигналы пульсараАстрономы обнаружили самую странную из всех известных нейтронных звезд, которая совершенно не вписывается в рамки существующих теорий и которая, тем не менее, может пролить толику света на загадку быстрых радиоимпульсов (fast radio burst, FRB). Эта нейтронная звезда вращается медленнее всех других известных нейтронных звезд, излучая, при этом, семь различных видов радиоимпульсов.
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7 июня 2022 | Автомобили и транспорт

Большое грузовое судно впервые пересекло океан под управлением искусственного интеллекта

Танкер Prism Courage1 мая этого года судно-танкер "Prism Courage", предназначенное для перевозки сжиженного природного газа, вышло из порта Фрипорт в Мексиканском заливе и через какое-то время прибыло к терминалу порта Порен, провинция Чангчеонг, Южная Корея. В этом не было бы ничего выдающегося, если бы не тот факт, что большую часть пути, длиной в 10 тысяч километров, судно прошло в автоматическом режиме под управлением искусственного интеллекта, системы HiNAS 2.0, разработанной компанией Avikus, являющейся одним из подразделений известной компании Hyundai. Система HiNAS 2.0 обеспечивает автоматическое управление и навигацию второго уровня, и этого оказалось достаточно для предотвращения опасного сближения с другими судами, движения при различных погодных условиях и уровне волнения.
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7 июня 2022 | Информационные технологии

Новый тип квантового логического элемента позволит создать квантовые компьютеры, не допускающие ошибок

Логический элемент с закодированными кубитамиКвантовые технологии, лежащие в основе работы квантовых компьютеров, весьма восприимчивы к различным помехам, шумам и другим неблагоприятным факторам окружающей среды. Именно поэтому практически во всех существующих квантовых компьютерах присутствуют механизмы детектирования и коррекции ошибок, не допускающие неконтролируемого распространения ошибок по системе. Поскольку фундаментальные законы квантовой механики не позволяют выполнять прямое копирование квантовой информации, требующаяся для коррекции избыточность может быть достигнута путем распределения квантовой информации по запутанному состоянию нескольких физических систем, к примеру, нескольких атомов.
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6 июня 2022 | Информационные технологии

Австралийцы создали первый в мире гибрид суперкомпьютера и квантового компьютера

Система Quantum BrillianceНе так давно в Научно-исследовательском суперкомпьютерном центре Поуси (Pawsey Supercomputing Research Centre) в Перте, Западная Австралия, появился первый в мире гибрид квантового компьютера и традиционного суперкомпьютера. Квантовый процессор, способный работать при комнатной температуре и разработанный немецко-австралийской компанией Quantum Brilliance, был установлен в одну из стоек и связан с внутренними системами нового суперкомпьютера HPE Cray Ex Setonix.
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6 июня 2022 | Новости науки и техники

Специальные медные "наушники" позволили поднять чувствительность атомарного радиоприемника в 100 раз

Медный кольцевой резонаторНа страницах нашего сайта мы уже рассказывали нашим читателям об атомарном радиоприемнике и радиопередатчике, созданном учеными и инженерами из американского Национального института стандартов и технологий (National Institute of Standards and Technology, NIST). А недавно им удалось поднять чувствительность этого радиоприемника в 100 раз, расположив поверх капсулы с атомами цезия нечто, напоминающее собой медные "наушники".
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3 июня 2022 | Информационные технологии

Новый рекорд скорости передачи данных перешагнул отметку 1 петабит в секунду

Передача данныхГруппа исследователей из Японии стала обладателем нового рекорда скорости передачи данных, который составил 1.02 петабита в секунду. Более того, это рекорд был достигнут при помощи оптоволоконных кабелей, полностью совместимых с существующей коммуникационной инфраструктурой. Для справки, 1 петабит равен миллиону гигабитов, и это означает, что достигнутая скорость передачи в 100 тысяч раз быстрее, чем самая быстрая скорость доступа в Интернет, доступная обычным потребителям. Такой скорости хватит на то, чтобы передавать одновременно 10 миллионов каналов видео в разрешении 8К.
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3 июня 2022 | Информационные технологии

Разработана технология квантовой телепортации между узлами, не имеющими прямой связи друг с другом

Экспериментальная реализация квантовой сетиГруппа ученых из научно-исследовательского института QuTech, Нидерланды, сделала шаг, который существенно приблизит момент появления реальных квантовых компьютерных сетей. Этим шагом стала технология квантовой телепортации информации между двумя узлами сети, которые не имеют прямой связи друг с другом.
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2 июня 2022 | Космос и Авиация

TBIRD - миниатюрный спутник, который должен установить новый рекорд скорости передачи данных по лазерному лучу

Спутник TBIRDВ среду на прошлой неделе с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, США, была запущена ракета миссии SpaceX's Transporter-5. Помимо всего прочего на борту этой ракеты в космос отправился миниатюрный спутник TBIRD (TeraByte InfraRed Delivery), предназначение которого заключается в организации лазерного коммуникационного канала между космосом и Землей. Более того, оборудование, размещенное в позолоченном корпусе этого спутника, позволяет обеспечить передачу данных по лазерному лучу со скоростью 200 гигабит в секунду, и если такая скорость будет получена во время испытаний, то это станет своего рода новым мировым рекордом.
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1 июня 2022 | Информационные технологии

Суперкомпьютер Frontier взял экзафлопс-барьер и принес США первое место в рейтинге Top500

Суперкомпьютер FrontierК моменту открытия Международной конференции по суперкомпьютерным вычислениям 2022 года, проходившей в Гамбурге, Германия, был опубликован свежий вариант рейтинга Top500, рейтинга самых мощных суперкомпьютеров в мире. Первую строчку этого рейтинга занял новый суперкомпьютер американского Министерства энергетики под названием Frontier, появление которого знаменует начало эры вычислений экзафлопс-уровня.
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1 июня 2022 | Робототехника

Самый маленький в мире шагающий робот с дистанционным управлением

Робот-крабИсследователи из Северо-Западного университета, штат Иллинойс, США, создали то, что можно назвать самым маленьким в мире шагающим роботом с дистанционным управлением. Эти крошечные роботы в форме крабиков, размер которых составляет всего половину миллиметра, могут ходить, ползать, поворачиваться и даже подпрыгивать, не используя, при этом, никаких электрических или гидравлических узлов.
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