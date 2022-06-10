Уважаемые посетители! В данный момент времени наш сайт находится в процессе проведения реконструкции, что означает обновление движка на самую новую версию, обновление шаблона (оформления) и смены хостинга на более стабильный.В связи с этим некоторое время могут наблюдаться проблемы с некоторыми функциями, к примеру с регистрацией новых пользователей, электронные письма с подтверждением регистрации отправляться не будут до момента полной установки и настройки почтового сервера.Если вдруг вы увидите какие-то "неправильные вещи", такие, как редактор в форме отправки комментария и т.п., вам будет необходимо очистить кэш вашего браузера, в котором могут находиться страницы и элементы шаблонов от старой версии. После очистки кэша обычно все становится на свои места, а если кто вдруг не знает, как это делается, это легко находится при помощи Google.Мы очень надеемся на ваше терпение и понимание, при обнаружении багов в работе сайта мы настоятельно просим сообщить об этом нам любым удобным для Вас способом. А мы, со своей стороны, постараемся запустить наш сайт в полном объеме максимально быстро, насколько это возможно.С уважением, администрация DailyTechInfo.