Компания Scania демонстрирует весьма необычный взгляд на будущее грузовых перевозок
Фраза "Подъем грузовика при помощи дронов" (Lifting A Truck With Drones) весьма напоминает "желтый" заголовок, предназначенный для привлечения пользователей. Но на самом деле это является видеороликом, опубликованным известной шведской компанией Scania, в котором они демонстрирую весьма необычный взгляд на будущее грузовых перевозок в городской черте.
На приведенном ниже видеоролике можно увидеть, как множество беспилотных летательных аппаратов, "запряженных в одну упряжку", в количестве 2 тысяч единиц поднимают в воздух грузовик Scania с прицепом. И после полета над городом, этот грузовик совершает посадку толи на взлетную полосу аэродрома, толи на специально подготовленный участок автомагистрали, и направляется дальше по своему маршруту.
Реалистичность такого сценария у многих вызывает очень большие сомнения. И дело вовсе не в том, что 2 тысячи дронов вряд ли смогут поднять в воздух 40-тонный грузовик да еще с прицепом груза. Никакие городские власти просто не дадут разрешения на такое ни одной транспортной компании с точки зрения безопасности. Понимая это, представители компании Scania заявили через некоторое время следующее: "У нас есть множество различных идей касательно будущего, и большинству из них, к сожалению, никогда не суждено стать реальностью".