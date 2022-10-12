 | 12 октября 2022 | Автомобили и транспорт

Компания Scania демонстрирует весьма необычный взгляд на будущее грузовых перевозок

Летающий грузовик Scania


Фраза "Подъем грузовика при помощи дронов" (Lifting A Truck With Drones) весьма напоминает "желтый" заголовок, предназначенный для привлечения пользователей. Но на самом деле это является видеороликом, опубликованным известной шведской компанией Scania, в котором они демонстрирую весьма необычный взгляд на будущее грузовых перевозок в городской черте.

На приведенном ниже видеоролике можно увидеть, как множество беспилотных летательных аппаратов, "запряженных в одну упряжку", в количестве 2 тысяч единиц поднимают в воздух грузовик Scania с прицепом. И после полета над городом, этот грузовик совершает посадку толи на взлетную полосу аэродрома, толи на специально подготовленный участок автомагистрали, и направляется дальше по своему маршруту.

Летающий грузовик Scania #2


Реалистичность такого сценария у многих вызывает очень большие сомнения. И дело вовсе не в том, что 2 тысячи дронов вряд ли смогут поднять в воздух 40-тонный грузовик да еще с прицепом груза. Никакие городские власти просто не дадут разрешения на такое ни одной транспортной компании с точки зрения безопасности. Понимая это, представители компании Scania заявили через некоторое время следующее: "У нас есть множество различных идей касательно будущего, и большинству из них, к сожалению, никогда не суждено стать реальностью".

И в заключение следует отметить, что, помимо таких безумных идей, у компании Scania, безусловно, имеется множество перспектив на будущее касательно автономного вождения, электрической тяги и т.п. И это все они уже наглядно продемонстрировали в свое время при помощи концептуального футуристического автономного грузовика Scania AXL Autonomous Truck Concept.


Ключевые слова:
Scania, Грузовик, Транспорт, Беспилотник, Полет

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