Новый рекорд по разгону до 100 км/ч на электрической тяге составил 1.416 секунды
Не так давно был установлен новый мировой рекорд по разгону от 0 до 100 км/ч на электрической тяге. И электрические автомобили Tesla или какой-нибудь другой известной марки не имеют к этому никакого отношения, в данном случае "отличился" крохотный гоночный автомобильчик, созданный группой студентов из Германии, о которой мы уже как-то рассказывали на нашем сайте. В 2015 году этот автомобиль, E0711-5, смог разогнаться 0 до 100 км/ч всего за 1.779 секунды, а его более современное и более высокотехнологичное воплощение E0711-11 EVO показало время в 1.416 секунды и заслужено попало в Книгу мировых рекордов Гиннеса.
Группа GreenTeam, в состав которой входит 20 студентов из университета Штутгарта, пыталась установить новый рекорд разгона в начале сентября этого года на полигоне Bosch Research Campus. Однако, в связи с техническими проблемами первая попытка не удалась и 6 октября они провели следующую, ставшую удачной попытку, сместив с пьедестала почета швейцарскую команду AMZ Racing, автомобиль которой в 2016 году показал время 1.513 секунды.
Новый вариант крошечного электрического гоночного автомобиля, по сравнению со своим предшественником, значительно потерял в весе, 145 килограмм по сравнению с 168. Такой малый вес, плюс увеличившаяся суммарная мощность электродвигателей, 180 кВт (241 л.с.) по сравнению с предыдущими 100 кВт, позволяют автомобилю разгоняться с ускорением в 2.5g. Для сравнения, гоночные автомобили F1 способны разгоняться с ускорением максимум в 2g.
Представленный ниже видеоролик рекордного заезда не производит должного впечатления из-за того, что все главное происходит очень быстро, за 1.416 секунды, за которые человеческий мозг еще не успевает воспринять и осознать все происходящее. Тем не менее, вид столь яростно ускоряющегося маленького автомобиля невероятен сам по себе, а то, что он создан не профессионалами автомобилестроения, а исключительно студентами, добавляет всему этому немного пикантности.