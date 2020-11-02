Исследователи Disney Research создали робота, максимально реалистично копирующего мимику лица человека
Когда вы видите робота на экране телевизора или компьютера, вы сразу понимаете с кем (или чем) имеете дело, а первым признаком являются "мертвые" глаза этого устройства, которые двигаются и реагируют на происходящее вокруг совсем не так, как глаза живого человека. Однако, исследователи из компании Disney Research попытались исправить эту ситуацию и создали робота, который за счет движений глаз и остальной мимики выглядит более "живым" чем другие роботы, несмотря на отсутствие у него кожи и видимые части его открытого механизма, которые придают ему достаточно жутковатую внешность.
Робот состоит из статического (неподвижного) туловища, прикрытого обычной рубашкой, и четко сформированной "оживленной" головы. Его разработка была выполнена совместными усилиями специалистов Disney Research, Walt Disney Imagineering, и исследователей-робототехников из университета Иллинойса, университета Урбаны-Шампейна и Калифорнийского технологического института.
Отметим, что этот робот, не имеющий ни лицевых мышц, ни кожи, едва-едва напоминает человека, но он является лишь первым шагом на пути к созданию фотореалистичных роботов следующих поколений, которые в будущем практически перестанут отличаться от людей, по крайней мере, по внешнему виду и поведению.
Когда вы общаетесь с другим человеком, непременным атрибутом этого общения являются мелкие движения, на которые обычно никто не обращает внимания. Даже когда вы попробуете смотреть строго в одну точку, к примеру, в глаза другого человека, ваши глаза будут двигаться, корректируя положение из-за движений головы, связанных с дыханием. Более того, глаза человека могут спонтанно перемещаться и фокусироваться на других объектах, расположенных в непосредственной близости, особенно, если эти объекты начинают двигаться.
Существующие роботы и аниматронные устройства, которые претендуют на звание фотореалистичных, уже способны взаимодействовать с реальными людьми в некоторой степени. Но их возможности в этом достаточно ограничены, обычно роботы просто разворачиваются в сторону человека, "фокусируют" свой взгляд где-то в области лица, после чего их взгляд "замораживается" и глаза не совершают обычных характерных для живых людей движений.
Основным двигателем, обеспечивающим "живость" лица нового робота является датчик с камерами, закрепленный на груди у устройства. При помощи этого датчика робот способен определить момент, когда живой человек пытается обратить на себя его внимание, совершая характерные движения руками, издавая восклицания и т.п. Как только робот фиксирует такие попытки, он поворачивается в сторону человека и фокусирует свой взгляд на его лице. Отслеживая при помощи датчика мимику и движения человека, робот, используя целый набор заложенных в него алгоритмов, "оживляет" свое лицо, совершая реалистичные движения и имитируя даже дыхание.
Предоставление роботу возможности ощущать окружающую его среду, а не только способность видеть человека перед собой, позволит инженерам реализовать аналоги образов подсознательного поведения человека, которое мы обычно просто не замечаем, но отсутствие которых у обычных роботов сразу же бросается в глаза. Насколько важное значение имеет этот аспект, можно увидеть на многочисленных роликах в Интернете, где люди пытаются общаться с небезызвестным фотореалистическим роботом София. Из-за отсутствия у этого робота "живой составляющей", люди достаточно быстро теряют к нему интерес и стараются завершить общение как можно быстрее.
И, прежде чем новые роботы смогут появиться в парках развлечений компании Disney, специалистам придется оснастить их телом, также способным демонстрировать другие аспекты подсознательного поведения человека, и обтянуть это все качественной искусственной кожей. Иначе, весь этот кошмар может привести к неожиданным и весьма неприятным ситуациям.