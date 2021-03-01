Создан мягкий робот, который отлично себя "чувствует" у дна Марианской впадины
Группа исследователей из нескольких китайских научных учреждений разработала и создала опытный образец мягкого робота, способного самостоятельно плавать и маневрировать как на малых глубинах, так и у дна самого глубокого места на земном шаре - Марианской впадины. Мягкость тела самого робота и некоторые другие уловки, реализованные исследователями, позволяют этому роботу буквально не замечать воздействия огромного давления и самостоятельно плавать, совершая маховые движения своими плавниками-крыльями, подобно скату-манте.
Главной проблемой, с которой сталкиваются все разработчики глубоководных аппаратов для изучения подводного мира, является огромное давление воды на больших глубинах. Для того, чтобы выдерживать такие давления, которые могут находиться в пределах от 0 до 110 МПа, корпуса глубоководных аппаратов должны обладать большой прочностью, да еще и с хорошим запасом. В результате все это выливается в дополнительные затраты, которые делают изучение глубин океана весьма дорогостоящим занятием.
Создавая мягкого робота, исследователи решили обойти проблему высокого давления таким же путем, каким ее обходят живые глубоководные существа. Мягкие тела этих существ состоят из воды в большей части, а вода, как известно, практически не сжимается под воздействием давления и тела глубоководных существ практически не деформируются при изменениях давления.
Тело робота изготовлено из мягкого полимера и имеет гибкие силиконовые плавники-крылья. Эти плавники приводятся в движение искусственными мускулами, которые работают от импульсов высоковольтного электрического тока. Для работы этих мускулов на большой глубине требуются импульсы, напряжением от 7 до 8 киловольт с частотой следования до 1 герца, что обеспечивает частоту взмахов крыльев один раз в секунду.
Высокое напряжение вырабатывается встроенным высоковольтным преобразователем. Это, как и необходимость включения в конструкцию робота другой электроники, стало источником еще одной проблемы. И здесь китайские исследователи снова пошли нетрадиционным путем, вместо того, чтобы стараться упаковать электронные устройства как можно в меньший размер, они "размазали" отдельные электронные компоненты по всему объему тела робота и соединили их гибкими проводниками. Таким образом, влияние высокого давления на всю электронную начинку робота в целом было существенно снижено.
Естественно, первые испытания мягкого робота были проведены в бассейне, после чего он был испытан в Южно-Китайском море на глубинах от 70 до 3000 метров. И только после этого, мягкий робот был присоединен к традиционному глубоководному аппарату, который погрузился на дно Марианской впадины и отпустил там маленького мягкого "собрата" в свободное плавание.