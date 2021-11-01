Результаты рейтинга TOP500 - на полях сражений между самыми мощными суперкомпьютерами наблюдается временное затишье

Буквально на днях, в ноябре этого года был опубликован очередной 58-й выпуск рейтинга TOP500
, за места в котором соперничают самые мощные из современных суперкомпьютеров. Однако, на "полях сражений" между суперкомпьютерами сейчас наблюдается временное затишье, что отразилось лишь в небольших изменениях нынешнего рейтинга даже по сравнению с рейтингом годичной давности.
Одним из таких изменений является появление на последнем месте десятки лидеров системы Microsoft Azure
под названием Voyager-EUS2. Эта система построена на базе процессоров AMD EPYC с 48 ядрами и частотой 2.45 ГГц, которые работают совместно с графическими ускорителями NVIDIA A100. Общий объем оперативной памяти этой системы составляет 80 Гб, а в качестве интерконнекта используется шина HDR Mellanox Infiniband.
Кроме этого, немного была увеличена производительность одной из систем-лидеров, системы Perlmutter, находящейся в распоряжении Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли. Теперь производительность системы Perlmutter составляет 70.9 Pflops, но увеличения производительности не хватило для того, чтобы поднять с 5-го места эту систему в рейтинге хотя бы на одну позицию.
Нынешним лидером, как и прежде, является система Fugaku, которая заняла первую строчку рейтинга еще в июне 2020 года
. Этот компьютер демонстрирует производительность в 442 Pflops, обгоняя практически в три раза второй номер, суперкомпьютер Summit. Система Fugaku, установленная в вычислительном центре института Riken, является совместной разработкой специалистов института Riken и компании Fujitsu. Она является первым в мире суперкомпьютером, построенном на базе ARM-процессоров, точнее Fujitsu ARM A64FX, а в качестве интерконнекта в этой системе используется Fujitsu Tofu D.
Тем не менее, систему Fugaku уже можно отнести к классу систем экзафлопс-уровня
за счет того, что она демонстрирует производительность в 2,000 PFlops (2 Exaflops) на тесте HPL-AI, в котором используются расчеты чисел с урезанной до 16 бит разрядностью, которые обычно используются для функционирования нейронных сетей и систем искусственного интеллекта. Интересен тот факт, что производительность системы №2, суперкомпьютера Summit на этом тесте составляет 1.4 Exaflops.
О том, что затишье в данной области не будет длиться очень долго, говорит тот факт, что китайцы уже построили у себя несколько новых систем экзафлопс-уровня, демонстрирующих эту производительность на числах с нормальной (64 бит) разрядностью. Но пока данные о производительности этих систем не были отправлены представителям HPL TOP500 и, естественно, эти системы не были включены в рейтинг. Но кто знает, может уже к следующему выпуску рейтинга ситуация в этой области может измениться самым кардинальным способом
.