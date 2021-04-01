Спутник-спасатель вытащил другой спутник с "мертвой" орбиты
Представьте себе ситуацию, когда два искусственных спутника проводят процедуру стыковки в открытом космосе и, используя двигатели одного из спутников, занимают правильную орбиту, которая не заканчивается точкой входа в земную атмосферу. Все это пока напоминает сюжет из научной фантастики, но это является именно тем, что сделала известная компания Northrop Grumman для того, чтобы продлить срок службы одного из коммуникационных спутников компании Intelsat. Спасенный спутник IS-10-02 является важной частью космической сети компании Intelsat, он обеспечивает спутниковое телевидение, покрывая всю Европу, часть Ближнего Востока, Африки и Южной Америки.
Как мы уже рассказывали на страницах нашего сайта, проблема с искусственными спутниками заключается в ограниченном количестве запасов топлива у них. И когда из баков спутника вырабатывается последняя капля топлива, спутник превращается в груду высокотехнологичного хлама, который в большинстве случаев находится еще в полностью работоспособном состоянии. Коммуникационные компании вынуждены запускать новые спутники, а отработавшие свой срок спутники увеличивают количество космического мусора, который представляет собой угрозу для Международной Космической Станции и для других аппаратов, выводимых в ближайший космос.
Вместо того, чтобы отправить спутник IS-10-02 в общую "кучу" космического мусора, компания Intelsat подключила к делу его спасения компанию Northrop Grumman, которые отправили в космос уже второй спутник серии Mission Extension Vehicle (MEV-2). Этот спутник, используя свои двигатели, добрался до неконтролируемого спутника IS-10-02 и состыковался с ним при помощи устройства, которое было специально разработано с учетом конструктивных особенностей обоих спутников.
Отметим, что этот случай является уже вторым случаем "спасения" спутника компании Intelsat спутником компании Northrop Grumman. Еще в феврале 2020 года спутник-спасатель MEV-1 состыковался со спутником Intelsat IS-901, после чего "связка" спутников поднялась на орбиту, на 290 км выше точки их стыковки.
На этот раз процедура "спасения" спутника IS-10-02 была проведена заранее, и орбиту его движения не нужно было сильно корректировать. Это, в свою очередь, избавило клиентов компании Intelsat от необходимости переключения на другой спутник, что могло затянуться на три месяца времени, именно столько заняла коррекция орбиты спутника IS-901.
Отметим, что у спутников-спасателей Mission Extension Vehicle имеется запас топлива из расчета на 15 лет работы, однако, контракт между компаниями Northrop Grumman и Intelsat рассчитан на 5 лет. По истечению этого срока спутники MEV отделятся от коммуникационных спутников и направятся спасать других нуждающихся в этом.
В настоящее время компания Northrop Grumman ведет интенсивную модификацию используемых ими технологий и создает "спасательную" платформу Mission Extension Pods (MEP), которая будет меньшим и более дешевым вариантом спутников Mission Extension Vehicle. Эти платформы будут иметь двигатели, но они не будут передвигаться по космосу самостоятельно. Их транспортировкой и стыковкой с другими спутниками будут заниматься специализированные аппараты Mission Robotic Vehicles (MRV), которые через время сформируют службу "скорой помощи" в ближнем космическом пространстве. Согласно планам компании Northrop Grumman первые аппараты MRV, несущие по нескольку платформ MEP, отправятся в космос в 2024 году.