MOST - система, способная напрямую поглощать солнечную энергию, аккумулировать и хранить ее в течение многих лет

Еще в 2017 году группа исследователей из Технологического университета Чалмерса (Chalmers University of Technology), Швеция, разработала достаточно интересную энергетическую систему, способную без промежуточных преобразований поглощать солнечную энергию, хранить ее в жидком виде в течение многих лет, и возвращать ее по мере необходимости. За прошедшее с той поры время исследователи занимались разработкой сверхтонких термоэлектрических генераторов, объединение которых с вышеупомянутой системой аккумулирования позволит создать самозаряжающиеся электронные устройства, солнечные электростанции нового типа и т.п.Основой системы MOST (MOlecular Solar Thermal) является молекула сложного химического соединения, содержащая атомы углерода, водорода и азота. Когда на такую молекулу попадает солнечный свет, ее атомарная структура начинает перестраиваться и, в конце концов, молекула превращается в изомер, в структуре которого содержится определенное количество энергии. Само это вещество представляет собой жидкость, которую можно перелить, ее легко транспортировать и хранить.Энергия, накопленная в молекулах изомера системы MOST, может сохраняться на протяжении 18 лет. В случае необходимости в жидкость погружается специально разработанный катализатор, присутствие которого заставляет молекулы возвращаться к своей исходной форме. А заключенная в них энергия выделяется в виде тепла, которое превращается в электричество тонкопленочным термоэлектрическим генератором, разработанным учеными из Шанхайского университета Джао Тонг (Shanghai Jiao Tong University), Китай.Компактные опытные образцы системы MOST, которые можно встраивать в наушники, умные часы и телефоны, пока еще не могут похвастаться большой мощностью, которая находится на уровне нескольких мВт. Но ученые видят большой потенциал в масштабных вариантах реализации системы MOST, которая может стать решением проблемы с непредсказуемой природой солнечной энергетики. "Энергетическая жидкость" может вырабатываться в любых количествах в районах с благоприятными для этого условиями, транспортироваться в менее благоприятные регионы и отдавать энергию вне зависимости от времени суток, времени года, погодных условий и т.п."Система MOST - это радикально новый способ производства электричества из энергии солнечного света" - пишут исследователи, - "В ней нет дорогостоящих компонентов, она является замкнутой и не выделяет в окружающую среду никакого углекислого газа и других вредных веществ".Получив доказательства работоспособности системы MOST, шведские ученые приступили к исследованиям, направленным на улучшение эффективности ее работы и на разработку ряда коммерческих устройств от "солнечных зарядок" для бытовых электронных устройств до систем отопления жилых помещений.