Палладиево-иридиевые "наноконфеты" - инновационный метод хранения водородного топлива

Водород уже давно считается одним из видов перспективных энергоносителей, экологически чистым видом топлива для автомобилей
, самолетов
, поездов
и морских судов. Однако, технологии хранения водорода
все еще крайне дороги, этот газ должен быть сохранен в герметичных резервуарах под высоким давлением или же он должен быть превращен в жидкость путем охлаждения до -253 градусов Цельсия. Оба упомянутых выше метода требуют значительных дополнительных затрат энергии, что и обуславливает их дороговизну.
Группа исследователей из немецкой исследовательской организации Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY) предложила альтернативный способ хранения водорода при помощи крошечных палладиевых наночастиц
, диаметром 1.2 нанометра. Тот факт, что палладий способен впитывать водород, словно губка, известен ученым очень давно, но извлечение поглощенного газа все еще является проблемой и требует нагрева материала до достаточно высокой температуры. "Мы же предлагаем использовать крошечные наночастицы" - пишут исследователи, - "Весь водород будет скапливаться на их поверхности, а не в объеме, и извлечь его будет достаточно просто".
Для обеспечения крепления к подложке и стабилизации палладиевых частиц используется своего рода "ядро", наночастица из другого драгоценного металла, иридия, которая прикрепляется к графеновому основанию
. "Мы расположили иридиевые наночастицы на графене с шагом всего в два с половиной нанометра" - пишут исследователи, - "При этом, получилась упорядоченная структура, напоминающая конфеты, лежащие в углублениях в коробке".
Конфеты были упомянуты выше не случайно. Наблюдения, проведенные при помощи источника рентгеновского излучения PETRA III, показали, что при контакте с водородом, образуется структура, весьма похожая на шоколадную конфету. Внутри находится ядро "ореха" из иридия, вокруг которого, словно оболочка марципана, располагаются палладиевые наночастицы. И все это покрыто слоем молекул водорода, словно шоколадной оболочкой.
Извлечение водорода из такого хранилища достаточно простое - для этого требуется лишь незначительное повышение температуры, и молекулы водорода легко отделяются от поверхности палладиевых наночастиц. Выделенный газ можно отвести и использовать для сжигания в цилиндрах двигателя или на топливных элементах.
"Сейчас мы собираемся выяснить, какое количество водородного газа может быть сохранено таким способом" - пишут исследователи, - "Так же существует вероятность, что другие формы углерода, а не только графен, могут являться более подходящими носителями для наночастиц. Сейчас мы рассматриваем возможность использования губчатых форм углерода, в которых содержится множество крошеных пор, в которые можно будет загрузить значительное количество палладиевых наночастиц. Это, в свою очередь, позволит отказаться от использования дорогостоящего графена и иридия".