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Летательный аппарат Ingenuity выставлен на поверхность Марса и готовится к своему первому полету

Геликоптер Ingenuity на поверхности Марса


В настоящее время специалисты Лаборатории НАСА по изучению реактивного движения (NASA Jet Propulsion Laboratory, JPL) ведут интенсивную подготовку к совершению первого исторического полета геликоптера Ingenuity в атмосфере Марса. Отметим, что во время путешествия и во время посадки марсохода Perseverance на поверхность Красной Планеты, геликоптер Ingenuity хранился в сложенном состоянии, будучи прикрепленным к нижней части аппарата. Сейчас же этот геликоптер переведен в нормальное рабочее состояние и выставлен на поверхность планеты, впервые коснувшись этой поверхности окончаниями своих опор.

Процедура установки геликоптера Ingenuity на поверхность планеты заняла несколько дней, невзирая на то, что до этого аппарат и поверхность планеты разделяло расстояние всего в 10 сантиметров (4 дюйма). Будучи состыкованным с марсоходом Perseverance, геликоптер получал энергию от радиоизотопного термоэлектрического генератора марсохода, и эта энергия использовалась для обогрева внутреннего объема геликоптера с целью защиты его механических узлов, электроники и батареи от холода марсианской ночи.

Сейчас же геликоптер Ingenuity, вес которого составляет около 1.8 килограмма, не имеет возможности получать энергию извне и для его обогрева используется энергия его собственного аккумулятора, плюс энергия, вырабатываемая солнечными батареями аппарата. Отметим, что внутри корпуса геликоптера Ingenuity поддерживается температура около 7 градусов Цельсия (45 градусов Фаренгейта) при условии того, что за бортом температура может опускаться до отметки -90 градусов Цельсия (-130 градусов Фаренгейта).

Инженеры НАСА планируют, что первый исторический полет геликоптера Ingenuity будет проведен 11 апреля в автоматическом режиме, а данные, собранные во время полета будут получены на Земле уже 12 апреля. Если все пройдет успешно, то геликоптер Ingenuity, создание которого обошлось в 85 миллионов долларов, станет не только первым рукотворным летательным аппаратом, посланным на другую планету, но и первым в истории человечества аппаратом, совершившим полет в атмосфере другой планеты.


Ключевые слова:
Геликоптер, Ingenuity, Марсоход, Perseverance, Поверхность, Марс, Полет, Атмосфера

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