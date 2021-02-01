Марсоход Perseverance успешно совершил посадку на поверхность Красной Планеты
В четверг, 18 февраля 2021 года в 20:55 по времени Гринвичского меридиана марсоход Perseverance успешно совершил мягкую посадку после семиминутной процедуры спуска, которую специалисты НАСА называют "семь минут террора". Точка посадки находится в пределах 45-километрового кратера под названием Езеро (Jezero Crater), расположенном в северном полушарии планеты, и, спустя всего четыре минуты после посадки марсоход отснял и передал на Землю первые изображения.
Несмотря на то, что у специалистов НАСА имеется достаточно богатый опыт проведения подобных процедур посадки, их выполнение не становится от этого более легким. Чрезвычайные воздействия, которым подвергается марсоход во время спуска, чреваты возникновением неполадок или отказом оборудования. И нынешний спуск был особо "сильным ударом по нервам" инженеров НАСА из-за того, что в нем была задействована совершенно новая навигационная система, обеспечивающая большую точность и безопасность посадки, чем система, использовавшаяся при посадке марсохода Curiosity.
Процедура спуска и посадки началась, когда марсоход еще был "завернут" в защитный кокон, в котором он провел все время путешествия к Марсу, длиной 471 миллион километров, начавшееся 30 июля 2020 года. Из-за значительной задержки в процессе радиообмена между Землей и Марсом все этапы посадки производились в автоматическом режиме. Специалисты Центра управления полетами на Земле находились в роли пассивных наблюдателей, способных лишь читать телеметрические данные, передаваемые несколькими орбитальными марсианскими аппаратами, выступавшими в роли ретрансляционных станций.
За десять минут до первого контакта с марсианской атмосферой, спускаемый модуль отделился от круизного носителя Cruise Stage. После этого модуль, направляемый малыми маневровыми двигателями, вошел в атмосферу со скоростью 19 500 километров в час. И первый удар на себя принял защитный кожух с тепловым щитом, который выполнял роль несущей конструкции на этом этапе.
В 20:40 температура на поверхности защитного щита достигла отметки в 1300 градусов Цельсия, что было вызвано трением от десятикратного снижения скорости спуска. В 20:52 был развернут малый сверхзвуковой парашют, а через 20 секунд был отброшен отработавший тепловой щит. Сразу после этого была включена новая навигационная система, которая при помощи радара и камер контролировала местоположение спускаемого аппарата, позволяя бортовому компьютеру рассчитывать идеальную траекторию посадки.
Спустя еще две минуты марсоход Perseverance, соединенный пока еще с посадочной системой Sky Crane, отделился от спускаемого аппарата и ушел в свободное падение. При достижении заданной отметки высоты были включены реактивные двигатели системы Sky Crane, траектория посадки была немного откорректирована, и марсоход был доставлен точно в точку, выбранную навигационной системой. Система Sky Crane зависла на месте и при помощи лебедок опустила марсоход на поверхность. Как только это было выполнено, платформа Sky Crane включила двигатели на полную тягу, чтобы отлететь на безопасное расстояние, прежде чем разбиться об поверхность из-за окончания запасов топлива для двигателей.
Момент соприкосновения марсохода Perseverance с поверхностью стал моментом начала его миссии, на реализацию которой уже было потрачено 2.4 миллиарда американских долларов. Основной целью всех марсианских миссий НАСА, начиная с миссии Viking 1976 года, являются поиски следов жизни на Красной Планете. Но миссия марсохода Perseverance выделяется тем, что в нее входят процедуры сбора и хранения образцов марсианских пород, которые будут доставлены на Землю для анализа и изучения космическими аппаратами следующих миссий.
В целом миссия Perseverance очень напоминает миссию марсохода Curiosity, однако, на борту нового марсохода установлено на 59 килограмм больше научного оборудования, которое, по сравнению с оборудованием предыдущего поколения, обладает более высокой точностью и функциональными возможностями. Плюс к этому, марсоход Perseverance несет на себе "летающего помощника" - минивертолет Ingenuity, который сможет стать первым летательным аппаратом земного происхождения, совершившим полет в атмосфере другой планеты.
Марсоход Perseverance будет находиться на месте посадки около двух недель, в течение которых будет проведена полная зарядка аккумуляторов аппарата и тщательная диагностике всех его узлов. И к концу этого срока марсоход начнет движение короткими "перебежками", а вертолет Ingenuity совершит свой первый вылет.
На приведенном ниже видеоролике вы сможете видеть процесс посадки марсохода Perseverance так, как за ним наблюдали специалисты Центра управления полетом. Собственно процедура посадки начинается с отметки 1 час 25 минут и заканчивается на отметке 1 час 40 минут.