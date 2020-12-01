Aptera - эффективный "солнечный" электрический автомобиль с 1000-мильным запасом хода, которому никогда не потребуется зарядка

С момента, когда электрические автомобили стали появляться на улицах наших городов, многие из нас задались вопросом: "Почему на крышах этих автомобилей нет солнечных батарей
?". Ответ на этот вопрос очень простой - солнечные батареи в таком виде не могут обеспечить производства сколь существенного количества энергии. Однако, в мире существуют электрические автомобили
, обладающие сверхаэродинамическими формами
и сверхлегким весом
, для которых солнечная батарея, расположенная на крыше, может обеспечить запас хода, сравнимый со среднесуточным пробегом автомобиля типичного городского жителя
.
Что, если электромобиль потребительского класса
будет максимально близок по характеристикам и по эффективности к "солнечным гонщикам"
, участвующим в различного рода соревнованиях? Эта идея была воплощена в виде электромобиля Aptera, на крыше и капоте которого расположены 180 модулей солнечных батарей, суммарной площадью чуть более трех квадратных метров. Эти батареи могут вырабатывать энергию в количестве, достаточном для поездок в течение суток, другими словами, владельцам этих автомобилей никогда не потребуется подключать их к зарядному устройству, несмотря на присутствие такой возможности.
Солнечные батареи автомобиля Aptera способны, в идеальных условиях, сгенерировать энергию в количестве, достаточном для 72 километров пробега, что в два раза превышает среднесуточный пробег автомобилей типичных городских жителей. Двухместный кузов автомобиля Aptera, который более уместно было бы назвать фюзеляжем, имеет коэффициент сопротивления воздуху 0.13. Для сравнения, "невероятно низкий" коэффициент сопротивления у автомобиля Volkswagen ID Space Vizzion равен 0.24. И эта разница коэффициентов выливается во многие дополнительные мили запаса хода.
Кузов автомобиля Aptera изготовлен из углеродного волокна и материала наподобие кевлара, что делает его очень легким и одновременно невероятно прочным. У будущих серийных автомобилей будет несколько вариантов трансмиссии - с двумя двигателями с жидкостным охлаждением в двух передних колесах или с тремя двигателями во всех трех колесах. Суммарная мощность двигателей будет составлять около 50 кВт (67 л.с.) и этой мощности хватит на то, чтобы разогнать легкую конструкцию автомобиля Aptera от 0 до 100 км/ч за 3.5 секунды. Максимальная скорость автомобиля Aptera искусственно ограничена отметкой в 110 миль в час (177 км/ч).
Если погодные условия не смогут обеспечить должную подзарядку аккумуляторных батарей автомобиля Aptera, то его владелец сможет использовать обычное зарядное устройство для наполнения батареи. В зависимости от вариантов, емкость встроенной батареи сможет обеспечить запас хода в 400, 644 и 965 километров. А заряда самой емкой батареи (100 кВт*ч) хватит на дистанцию в 1000 миль (1600 километров). Отметим, что Tesla model S P100D с такой же батареей сможет пройти только 402 мили.
Компания Aptera планирует начать выпуск первых образцов своих электромобилей в 2021 году. Стоимость одного автомобиля будет колебаться в диапазоне от 25 900 до 46 900 американских долларов в зависимости от комплектации. Конечно, при такой стоимости у автомобиля Aptera нет шансов стать массовым повседневным автомобилем, но наверняка найдутся энтузиасты, которые захотят оказаться на острие современных технологий с автомобилем, которому, возможно, никогда не потребуется дополнительная подзарядка.