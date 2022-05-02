 | Вчера, 06:02 | Новости науки и техники

Новый тип электронной кожи чувствует прикосновения при помощи крошечных магнитных волосинок

Электронная кожа


Самый большой орган тела человека, кожа, играет ключевую роль в ощущении нами окружающего мира. Однако, задача создания искусственного аналога кожи, электронной кожи, которая может снабдить полнотой человеческих чувств роботов, автоматизированные протезы, имплантаты и другие устройства, является весьма нетривиальной и весьма сложной. Ведь используемые сейчас тонкие пленки с различными электронными свойствами способны воспринимать только один, максимум два вида ощущений, давление, прикосновение, температуру и т.п.

Не так давно исследователи из Технологического университета Хемница разработали новый тип электронной кожи, в которой используются сенсоры нового типа, делающие все устройство в целом особо чувствительным к прикосновению. Это было достигнуто за счет имитации еще одного важного, но практически невидимого фактора, крошечных волосинок, покрывающих кожу человека.

Основой новой электронной кожи является резиновый материал, в который включены крошечные волосинки из магнитного материала. Подобно естественным волосам, у магнитных волосинок на конце имеются утолщение типа волосяной луковицы. Когда верхняя часть волосинки входит в контакт с чем-нибудь, она двигается, и чувствительный трехмерный магнитный датчик регистрирует это движение в режиме реального времени. А вся матрица датчиков передает системе управления поток данных, анализ которого позволяет определить площадь, силу и направление прикосновения.

Ученые утверждают, что современные технологии позволяют без проблем наладить промышленное производство листов нового типа электронной кожи. А технологии типа микро-оригами позволят придать коже любую форму и покрыть ей объекта с поверхностью любой сложности.


Ключевые слова:
Электронная, Кожа, Чувство, Ощущения, Прикосновение, Волос, Магнитный, Датчик, Матрица

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