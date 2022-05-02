Новый тип электронной кожи чувствует прикосновения при помощи крошечных магнитных волосинок

Самый большой орган тела человека, кожа, играет ключевую роль в ощущении нами окружающего мира. Однако, задача создания искусственного аналога кожи
, электронной кожи, которая может снабдить полнотой человеческих чувств роботов
, автоматизированные протезы
, имплантаты
и другие устройства, является весьма нетривиальной и весьма сложной. Ведь используемые сейчас тонкие пленки с различными электронными свойствами способны воспринимать только один, максимум два вида ощущений, давление, прикосновение
, температуру и т.п.
Не так давно исследователи из Технологического университета Хемница разработали новый тип электронной кожи
, в которой используются сенсоры нового типа, делающие все устройство в целом особо чувствительным к прикосновению
. Это было достигнуто за счет имитации еще одного важного, но практически невидимого фактора, крошечных волосинок, покрывающих кожу человека.
Основой новой электронной кожи является резиновый материал, в который включены крошечные волосинки из магнитного материала
. Подобно естественным волосам, у магнитных волосинок на конце имеются утолщение типа волосяной луковицы. Когда верхняя часть волосинки входит в контакт с чем-нибудь, она двигается, и чувствительный трехмерный магнитный датчик
регистрирует это движение в режиме реального времени. А вся матрица датчиков передает системе управления поток данных, анализ которого позволяет определить площадь, силу и направление прикосновения.
Ученые утверждают, что современные технологии позволяют без проблем наладить промышленное производство листов нового типа электронной кожи. А технологии типа микро-оригами позволят придать коже любую форму и покрыть ей объекта с поверхностью любой сложности.