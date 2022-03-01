Klein Vision AirCar - летающий автомобиль, который первым доберется до массового производства
История этого летающего автомобиля тянется с 1989 года, когда Штефан Клейн (Stefan Klein), основатель и руководитель компании AeroMobil, создал Aeromobil 1, первый вариант летающего автомобиля. Однако, конструкция этого автомобиля оказалась не очень удачной и она не смогла обеспечить все необходимые для безопасных полетов характеристики, из-за этого Штефан Клейн в 1996 начал разрабатывать Aeromobil II, а затем и Aeromobil III, летающие автомобили улучшенной конструкции, способные к полетам и к передвижению по дорогам.
В 2017 году Штефан Клейн, совместно с предпринимателем Антоном Заджэком (Anton Zajac), который стал одним из учредителей Klein Vision, приступил к разработке AirCar. За все время создания этого летающего автомобиля был разработан ряд совершенно новых технологий, и было зарегистрировано не менее двадцати патентов.
Летающий автомобиль AirCar имеет четыре колеса, выдвигающиеся крылья, складное хвостовое оперение и парашютную систему безопасности. Движение автомобиля обеспечивает 1.6-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель компании BMW, мощностью 140 лошадиных сил. Запаса топлива достаточно для преодоления дистанции в 1000 километров, а мощности двигателя - для достижения крейсерской скорости в 300 километров в час и подъеме на высоту в 2.5 километра.
Первый полет этого автомобиля состоялся в 2020 году, а в 2021 году был произведен первый международный перелет из аэропорта Ниды в аэропорт Братиславы. Также под мониторингом специалистов CAA (Civil Aviation Authority) было проведено более 40 часов испытательных полетов, которые подтвердили соответствие AirCar нормам и стандартам EASA.
В январе 2022 года, после более 70 часов налета и 200 взлетов-посадок, AirCar получил сертификаты пригодности (Certificate of Airworthiness) от Европейского агентства EASA (European Aviation Safety Agency) и Словацкого транспортного управления (Slovak Transport Authority). Благодаря этому сейчас автомобиль AirCar может совершенно спокойно подниматься в воздух и перемещаться над Словакией.
В течение следующих нескольких месяцев руководство Klein Vision планирует собрать все необходимые разрешительные документы, и если это пройдет удачно, то в первой половине 2023 года начнется развертывание, пока мелкосерийного, выпуска летающих автомобилей AirCar.
Компания планирует выпускать четыре модели AirCar, двухместный и четырехместный вариант, вариант с двумя двигателями, обладающий более высокими летными показателями, и т.п. К сожалению, на данный момент полностью отсутствует даже ориентировочная информация о конечной стоимости автомобиля, но, судя по всему, она будет достаточно высока и лишь немногие люди смогут удовлетворить свою страсть к полетам таким образом.