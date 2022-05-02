Робот провел краш-тест автомобиля NASCAR в реальных условиях на реальной гоночной трассе
Британская робототехническая компания AB Dynamics, работая совместно с организаторами гонок NASCAR, провела краш-тест автомобиля NASCAR Next Gen, который будет принимать участие в гонках 2022 Cup Series. Краш-тест проводился в условиях, практически не отличающихся от реальных. Робот компании AB Dynamics разогнал испытуемый автомобиль до высокой скорости и, соблюдая все условия тестирования, совершил столкновение со стеной-отбойником на гоночной трассе Talladega Superspeedway в Алабаме.
Целью проведенных тестов является оценка безопасности нового гоночного автомобиля при самом распространенном случае столкновений в гонках NASCAR. На водительском сиденье автомобиля находился манекен, оснащенный массой датчиков, данные от которых позволили определить степень воздействий на тело человека при аварии.
Согласно условиям, испытуемый автомобиль должен разогнаться до скорости 130 миль в час (210 километров в час) и удариться в строго определенное место барьера SAFER (Steel And Foam Energy Reduction) под углом в 24 градуса.
Для выполнения всех этих условий автомобилем управляли три роботизированных устройства, CBAR600, Gearshift Robot и SR60 каждое из которых отвечало за управление педалями, рычагом коробки передач и рулевым колесом соответственно. Компьютер, запрограммированный специалистами компании AB Dynamics, получал данные от системы GPS, данные о скорости и направлении движения автомобиля, и руководил упомянутыми выше тремя роботами так, чтобы в точности выполнить поставленное задание.
В результате испытуемый автомобиль NASCAR ударился об барьер в месте, отклонившись от заданной точки всего на 2 сантиметра, при этом, его скорость составляла 130.015 миль в час, а отклонение угла удара от требуемого было равно одному градусу.
"Это один из самых высокоскоростных и высокоточных краш-тестов, которые мы проводили когда-либо" - рассказывает Крэйг Хойт (Craig Hoyt), один из руководителей компании AB Dynamics, - "В ходе этого теста наши роботы получили совсем незначительный ущерб, что говорит о прочности и надежности их конструкций".
"Данные, полученные во время краш-теста, предоставили нам массу полезной информации" - рассказывает Джон Пэйталак (John Patalak), руководитель отдела разработки и безопасности NASCAR, - "Данные практически полностью совпали с данными компьютерных моделирований и это показывает на правильность проведенных нами предварительных расчетов и выбранных инженерных решений".