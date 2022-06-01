Новый рекорд скорости передачи данных перешагнул отметку 1 петабит в секунду

Группа исследователей из Японии стала обладателем нового рекорда скорости передачи данных
, который составил 1.02 петабита в секунду. Более того, это рекорд был достигнут при помощи оптоволоконных кабелей, полностью совместимых с существующей коммуникационной инфраструктурой. Для справки, 1 петабит
равен миллиону гигабитов, и это означает, что достигнутая скорость передачи в 100 тысяч раз быстрее, чем самая быстрая скорость доступа в Интернет, доступная обычным потребителям. Такой скорости хватит на то, чтобы передавать одновременно 10 миллионов каналов видео в разрешении 8К.
Новый рекорд скорости передачи данных был установлен учеными и инженерами из японского Национального института информационно-коммуникационных технологий (National Institute of Information and Communications Technology, NICT) при помощи нескольких инновационных технологий. Во-первых, в используемом оптоволоконном кабеле было четыре стеклянных канала, через которые передаются оптические сигналы. И, во-вторых, ширина каждого из каналов была расширена до 20 ТГц за счет технологии спектрального мультиплексирования (wavelength division multiplexing, WDM).
Столь высокую пропускную способность обеспечивает 801 канал передачи данных, занимающий свою часть в трех основных спектральных полосах, широко используемых C- и L-полосах, и экспериментальной S-полосе. Все это, плюс новые технологии усиления оптических сигналов, плюс новые технологии модуляции позволили получить скорость передачи 1.02 Pb/s на отрезке оптоволоконной линии, длиной 57.1 километр.
Отметим, что это не первый раз в истории, когда инженеры NICT взяли барьер в 1 Pb/s. В декабре 2020 года они получили скорость в 1.01 Pb/s при помощи оптоволоконного кабеля с одним ядром и 15 модами. К сожалению, такой подход оказался нежизнеспособным, так как он требует очень сложной обработки сигнала при помощи специализированных микросхем.
Новый рекорд обеспечивает не только более высокую скорость передачи данных. Используемый одномодовый оптический сигнал совместим с существующими оптическими приемниками, а сам кабель имеет ядра, диаметром в стандартные 0.125 мм. Это означает, что новая рекордная технология должна быть совместима с элементами существующей коммуникационной инфраструктуры и с технологическими производственными процессами.