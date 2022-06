Новый рекорд скорости передачи данных перешагнул отметку 1 петабит в секунду

Группа исследователей из Японии стала обладателем нового рекорда скорости передачи данных , который составил 1.02 петабита в секунду. Более того, это рекорд был достигнут при помощи оптоволоконных кабелей, полностью совместимых с существующей коммуникационной инфраструктурой. Для справки, 1 петабит равен миллиону гигабитов, и это означает, что достигнутая скорость передачи в 100 тысяч раз быстрее, чем самая быстрая скорость доступа в Интернет, доступная обычным потребителям. Такой скорости хватит на то, чтобы передавать одновременно 10 миллионов каналов видео в разрешении 8К.Новый рекорд скорости передачи данных был установлен учеными и инженерами из японского Национального института информационно-коммуникационных технологий (National Institute of Information and Communications Technology, NICT) при помощи нескольких инновационных технологий. Во-первых, в используемом оптоволоконном кабеле было четыре стеклянных канала, через которые передаются оптические сигналы. И, во-вторых, ширина каждого из каналов была расширена до 20 ТГц за счет технологии спектрального мультиплексирования (wavelength division multiplexing, WDM).Столь высокую пропускную способность обеспечивает 801 канал передачи данных, занимающий свою часть в трех основных спектральных полосах, широко используемых C- и L-полосах, и экспериментальной S-полосе. Все это, плюс новые технологии усиления оптических сигналов, плюс новые технологии модуляции позволили получить скорость передачи 1.02 Pb/s на отрезке оптоволоконной линии, длиной 57.1 километр.Отметим, что это не первый раз в истории, когда инженеры NICT взяли барьер в 1 Pb/s. В декабре 2020 года они получили скорость в 1.01 Pb/s при помощи оптоволоконного кабеля с одним ядром и 15 модами. К сожалению, такой подход оказался нежизнеспособным, так как он требует очень сложной обработки сигнала при помощи специализированных микросхем.Новый рекорд обеспечивает не только более высокую скорость передачи данных. Используемый одномодовый оптический сигнал совместим с существующими оптическими приемниками, а сам кабель имеет ядра, диаметром в стандартные 0.125 мм. Это означает, что новая рекордная технология должна быть совместима с элементами существующей коммуникационной инфраструктуры и с технологическими производственными процессами.