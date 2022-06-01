Обнаружена "невозможная" нейтронная звезда, вращающаяся очень медленно и излучающая 7 типов сигналов

Астрономы обнаружили самую странную из всех известных нейтронных звезд, которая совершенно не вписывается в рамки существующих теорий и которая, тем не менее, может пролить толику света на загадку быстрых радиоимпульсов (fast radio burst, FRB). Эта нейтронная звезда вращается медленнее всех других известных нейтронных звезд, излучая, при этом, семь различных видов радиоимпульсов.
Напомним нашим читателям, что нейтронные звезды - это плотные ядра, оставшиеся после того, как массивные звезды заканчивают свой жизненный цикл взрывом сверхновой. Некоторые из нейтронных звезд извергают в пространство из своих полярных областей мощнейшие лучи радиоизлучения, направление которых из-за вращения звезды периодически совпадает с направлением на Землю. В таких случаях наземные радиотелескопы фиксируют повторяющиеся краткие радиоимпульсы, исходящие от нейтронной звезды, из-за чего такие звезды называют пульсарами.
Большинство пульсаров вращается достаточно быстро, период из обращения находится в рамках от миллисекунд до секунд. Самым медленным до последнего времени считался пульсар, совершавший один оборот за 23.5 секунды
, но недавно найденный пульсар, PSR J0901-4046, выглядит черепахой даже по сравнению с этим, так как он обращается вокруг своей оси за 75.88 секунд.
Такая медленная скорость вращения
- это не просто любопытный факт, это нечто невозможное с точки зрения существующих теорий. Конечно, существует возможность того, что пульсар замедлял свое вращение со временем, однако ученые более склоняются к тому, что вспышки радиоизлучения, следующие с интервалом больше одной минуты, являются результатом какого-то другого сложного процесса, а не простого совпадения направления полярного луча нейтронной звезды с направлением на Землю.
Еще более странным выглядит тот факт, что пульсар PSR J0901-4046 генерирует семь различных типов радиоимпульсов. Нормальные импульсы, излучаемые большинством пульсаров, нарастают до их пиковой яркости и практически за то же самое время снижают яркость до нуля. У некоторых импульсов пульсара PSR J0901-4046 бывает по два и три пика, другие импульсы вообще не имеют ярко выраженных пиков, а третьи импульсы, наоборот, практически моментально достигают максимальной яркости и также моментально пропадают.
Учитывая все перечисленное выше, можно сказать, что пульсар PSR J0901-4046 сочетает в себе особенности сразу нескольких объектов разного типа, пульсаров, магнетаров с сверхдлинным периодом обращения и источников быстрых радиоимпульсов. А дальнейшее изучение феномена пульсара PSR J0901-4046 поможет ученым выявить взаимосвязи между перечисленными выше высокоэнергетическими космическими явлениями.
Впервые сигнал от пульсара PSR J0901-4046 был пойман антеннами радиотелескопа MeerKAT, расположенного в Южной Африке. Разнообразие излучаемых им типов радиоимпульсов привлекло внимание астрономов, благодаря чему был проведен ряд дополнительных наблюдений за соответствующей областью пространства. Эти наблюдения позволили подтвердить факт наличия там нейтронной звезды, медленная скорость вращения которой является объяснением того, почему эта звезда не была обнаружена ранее.
"Сделанное нами открытие указывает на то, что в глубинах космоса может находиться большое количество медленно вращающихся нейтронных звезд" - рассказывает доктор Мэниша Калеб (Dr. Manisha Caleb), - "Обычно во время поисков пульсаров мы не берем в расчет столь длительные периоды следования радиоимпульсов. Но теперь длительность поисков может быть увеличена до нескольких минут, что позволит нам найти другие медленные пульсары, изучение которых
позволит нам закрыть несколько белых пятен в теории, касающейся образования и эволюции нейтронных звезд".