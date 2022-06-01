Космический телескоп Hubble сделал самый большой снимок за всю историю

Буквально на днях группа ученых-астрономов опубликовала новый снимок, сделанный космическим телескопом Hubble. Этот снимок является самым большим за всю более чем 30-летнюю историю работы космического телескопа. А высокая разрешающая способность позволит ученым производить поиски редких типов космических объектов, которые станут целями для последующих наблюдений недавно запущенного в космос телескопа James Webb Space Telescope (JWST), телескопов следующих поколений Nancy Grace Roman Space Telescope и Euclid.
Снимок, о котором сейчас идет речь, имеет название 3D-DASH и он является композицией из множества снимков, сделанных в близком инфракрасном диапазоне, практически полностью покрывающих площадь региона COSMOS, который является самым богатым с научной точки зрения регионом для проведения внегалактических астрономических исследований за пределами Млечного Пути. То, что снимок был сделан в близком инфракрасном диапазоне, означает, что астрономы смогут лучше видеть самые древние галактики, находящиеся на огромном удалении от нас, активные черные дыры и галактики, находящиеся в процессе столкновения и слияния.
Для создания снимка 3D-DASH была использована новая техника съемки Drift And SHift (DASH), которая чем-то напоминает съемку панорамных снимков камерой смартфона. В процессе DASH-съемки телескоп Hubble делает несколько снимков, которые потом сшиваются в одно изображение, превышающее по площади область охвата телескопа в восемь раз.
Более того, DASH-съемка позволяет получать конечные изображения быстрее, чем другие методы. В результате этого за один виток телескоп успевает сделать восемь полноценных снимков, а не один. И теперь вместо 2 тысяч часов съемки, новый снимок был сделан всего за 250 часов работы телескопа.
Снимок 3D-DASH покрывает площадь неба, превосходящую площадь полной луны в шесть раз. К сожалению или к счастью, этот рекорд не сможет быть побит преемником телескопа Hubble, телескопом JWST, который предназначен для высокочувствительной съемки крупным планом небольших площадей, что позволит различить на снимках даже самые мелкие детали.
К настоящему времени исследователи из Института Нильса Бора и университета Копенгагена подготовили и запустили интерактивную онлайн-версию снимка 3D-DASH
, которой могут пользоваться как ученые из любых уголков земного шара, так и все другие люди, проявляющие к этому интерес.