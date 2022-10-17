В Австралии проведена первая гонка с участием двух летательных аппаратов Airspeeder Mk3
После проведения первой тестовой гонки в прошлом году и после серии более чем из 270 испытательных полетов, компания Alauda Aeronautics объявила об успешном проведении в небе Южной Австралии первой реальной гонки с участием летательных аппаратов Airspeeder Mk3, и назвала имя первого победителя. Это событие знаменует собой появление нового вида спорта, гонок на электрических летательных аппаратах с вертикальным взлетом и посадкой (electric Vertical Take-Off and Landing, eVTOL), что является главной целью компании Alauda Aeronautics с момента начала ее деятельности в 2017 году.
Напомним нашим читателям, что летательный аппарат Airspeeder Mk3 имеет длину 4.1 метра, а весит он 130 килограмм без учета веса пилота. Суммарная мощность электродвигателей составляет 320 кВт, и этого достаточно для поднятия в воздух самого аппарата, до 80 килограмм груза и обеспечения разгона до 100 км/ч за 2.8 секунды. Максимальная высота полета составляет 500 метров, а за безопасность полета отвечает масса различных датчиков и специальная система предотвращения столкновений.
Первая гонка, о которой сейчас идет речь, проводилась без пилотов в кабинах летательных аппаратов. Пилоты управляли аппаратами дистанционно, используя оборудование виртуальной реальности и специальную беспроводную сеть стандарта 5G. Гонки проводились на воздушной кольцевой трассе, длиной в 1 км, над поверхностью высохшего озера Lake Lochiel неподалеку Аделаиды. Команда технических специалистов непрерывно контролировала работу всего оборудования летательных аппаратов, соблюдение правил гонок и протоколов безопасности.
Первым летательным аппаратом, покрашенным в серебристый цвет, управлял гонщик Зефатали Уолш (Zephatali Walsh), а аппаратом черного цвета - летчик Фабио Тишлер (Fabio Tischler). На первом круге черная команда показала среднее время 0.39.784 и максимальную скорость в 102 км/ч, достижения серебряной команды оказались несколько скромней - 0:44.173 и 99 км/ч соответственно.
Гонка была усложнена тем, кто каждой из команд пришлось сделать короткий пит-стоп для замены разряженных аккумуляторных батарей на комплект заряженных. И после этого пит-стопа ситуация в гонке кардинально изменилась, теперь серебряная команда продемонстрировала время 0:39.917 и скорость 100 км/ч, а черная - 0:43.038 и 99 км/ч.
Но ключевым моментом стал один из поворотов на последнем круге, который Фабио Тишлер прошел по большему радиусу, а Зефатали Уолш - по меньшему и на пару метров ниже, полученного при этом маневре преимущества оказалось достаточно для того, чтобы принести серебряной команде победу в гонке.
И в заключении отметим, что первые Гран-При, в которых аппаратами Airspeeder Mk3 уже будут управлять находящиеся непосредственно в кабине пилоты, начнутся в 2024 году. Эти гонки будут проходить в различных уголках земного шара и на трассах различной конфигурации.