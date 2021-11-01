Проведена первая тестовая гонка с участием двух летательных аппаратов Airspeeder Mk3
Спустя чуть более четырех месяцев после публикации видеозаписи первых полетов летательного аппарата Airspeeder Mk3, австралийская компания Alauda Aeronautics провела первую тестовую гонку. Пара октокоптеров Airspeeder Mk3, при помощи дистанционного управления совершили короткий полет в режиме "гонка за лидером" в рамках программы подготовки к первому сезону полноценных гонок в стиле Формулы-1.
Напомним нашим читателям, что в 2017 году нам впервые стало известно о планах компании Alauda Aeronautics, которая хочет создать нечто вроде аналога гонок Формула-Е, только с участием специальных летательных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой. И подобно тому, как гонки Формула-Е стали испытательным полигоном для ряда технологий, которые позже были использованы в производстве серийных электрических автомобилей, гонки летательных аппаратов должны будут стать испытаниями для инноваций в области летающего персонального транспорта, того, что сейчас любят называть термином "летающее такси".
Напомним нашим читателям, что в июне итого года летательный аппарат Airspeeder Mk3 впервые поднялся в воздух с поверхности пустыни в Южной Австралии. Этот аппарат с фюзеляжем из легкого углеродного волокна способен набирать скорость 100 километров в час за 2.8 секунды и подниматься на высоту в 500 метров.
Во время последнего парного полета два аппарата Airspeeder Mk3 прошли 300-метровую дистанцию на высоте 15 метров. На такой короткой дистанции аппараты смогли набрать скорость в 155 километров в час перед пересечением финишной черты.
В нормальных же будущих гонках сначала будут принимать участие четыре команды, в составе каждой из которых будут два пилота. Эти пилоты будут вести аппараты Airspeeder Mk3 от одной контрольной точки трассы к другой, а сама трасса будет видима им при помощи технологий виртуальной и дополненной реальности. Планируется, что гонки будут проводиться в различных местах по всему миру и транслироваться онлайн. И компания Alauda Aeronautics еще не теряет надежды провести первые полноценные гонки уже в этом году.