Airspeeder Mk3, первый гоночный летательный аппарат, поднялся в воздух и совершил первый испытательный полет
В 2019 году молодая компания Alauda Aeronautics представила всеобщему вниманию первый прототип мультироторного летательного аппарата, который предназначен исключительно для участия в воздушных гонках, в своего рода воздушном аналоге Формулы-1. Уже в начале этого года в распоряжении компании имелся первый полноразмерный летательный аппарат Airspeeder Mk3, а совсем недавно этот аппарат поднялся в воздух и совершил свой первый испытательный полет в небе над пустыней, расположенной в южной части Австралии.
Первый испытательный полет является первым этапом проверок систем контроля и безопасности полетов, необходимым для проведения первого этапа гонок. На это указывает тот факт, что на первых испытаниях присутствовали представители австралийского Управления по безопасности Гражданской авиации, которое и выдает подобные разрешения.
Первые гонки на аппаратах Mk3 должны состояться позже в этом году, но в кабинах этих аппаратов не будет живых пилотов-гонщиков. В целях безопасности первые гонки будут проходить при помощи дистанционного управления, а пилоты будут широко использовать такие продвинутые технологии, как дополненная и виртуальная реальность. В гонках EXA Airspeeder Grand Prix будут принимать участие четыре команды, состоящие из двух пилотов, которые будут чередоваться во время проведения трех этапов, организованных в разных уголках земного шара. В распоряжении каждой команды будет один из четырех идентичных аппаратов Airspeeder Mk3.
Октокоптер Airspeeder Mk3 имеет легкий, но прочный корпус, изготовленный из углеродного волокна. Все его электродвигатели способны развивать максимальную мощность в 320 кВт, что обеспечивает аппарату разгон с 0 до 100 километров в час за 2.8 секунды, а максимальная высота полета составляет 500 метров. Весь аппарат весит около 130 килограмм и он может поднимать в воздух 80 килограмм груза. Во время первых гонок этим грузом будет человекоподобный манекен-робот, обвешанный множеством всевозможных датчиков, которые предоставят инженерам критически важную информацию об эффектах воздействия высоких скоростей, быстрых поворотов, резкого разгона и торможения на человеческое тело.
Пока еще представители компании Alauda Aeronautics не поделились информацией касательно используемых в аппарате Airspeeder Mk3 аккумуляторных батарей. Единственное, что известно, что во время годок аппараты будут вынуждены совершать пит-стопы, где отработанные батареи будут быстро заменяться на комплекты полностью заряженных батарей, для удобства чего в конструкции аппарата предусмотрены специальные устройства и защелки.
Система безопасности полета включает в себя радары и лазерные сканеры LiDAR, работа этой системы позволит аппаратам Airspeeder Mk3 сближаться на минимальную дистанцию во время гонки без риска столкновения. Система построена таким образом, что выход из строя любого компонента не приводит к фатальным последствиям и у пилота всегда имеется возможность безопасной посадки аппарата на землю.
Сейчас, когда проводятся испытания летательного аппарата Airspeeder Mk3, специалисты компании Alauda Aeronautics уже вовсю работают над разработкой аппарата следующего поколения Airspeeder Mk4. Вполне возможно, что Mk4 станет первым в истории гоночным летательным аппаратом, в кабину которого сядут живые люди-пилоты, и согласно планам компании Alauda Aeronautics это должно произойти в 2022 году.