Беспилотник Sabrewing RG-1-A Alpha становится рекордсменом по поднятию тяжестей

Само собой разумеется, что чем более тяжелый груз может поднять в воздух летательный аппарат, тем большую пользу он может принести, выполняя различные задания. И недавно, летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой (VTOL) RG-1-A Alpha стал новым рекордсменом, сумев поднять больший вес, чем любые другие VTOL-аппараты до этого времени.Летательный аппарат RG-1-A Alpha является разработкой компании Sabrewing из Калифорнии, и он является первым реальным прототипом будущего аппарата под названием Rhaegal, производство которого планируется начать в недалеком будущем. Во время рекордного подъема аппарат RG-1-A Alpha поднял в воздух груз, весом 374 килограмма, а согласно расчетам, конечный вариант этого же аппарата будет способен поднимать до 1406 килограммов.Отметим, что предыдущий официальный рекорд по подъему тяжестей был установлен в 2018 году беспилотником Skyf, который поднял груз в 220 килограмм. Такой же вес способен поднимать современный аппарат Volocopter, а аппарат Chaparral C1 VTOL компании Elroy Air - 227 килограмм.Отметим, что аппарат RG-1-A Alpha способен подниматься в воздух не только вертикально, развернув свои турбины в горизонтальную плоскость, он может взлетать с взлетно-посадочной полосы, как самолет с фиксированным крылом. При этом, его грузоподъемность увеличивается до 1814 килограммов за счет дополнительной подъемной силы, создаваемой плоскостями аппарата.Сам аппарат RG-1-A Alpha весит 1225 килограмм, в полете он может развивать скорость до 370 километров в час и подниматься на высоту до 6700 метров. Все эти возможности обеспечиваются гибридной двигательной системой, сердцем которой является турбодвигатель Ariel 2E, выпускаемый французской компанией Safran. Этот двигатель, работающий на стандартном авиационном топливе, вращает электрический генератор, производящий до 1 МВт электроэнергии, которая питает электродвигатели четырех турбопропеллеров.Окончательный вариант аппарата Rhaegal будет несколько крупнее первого прототипа. Его длина будет составлять 14.6 метра, а размах крыльев - 17 метров. В режиме вертикального взлета его грузоподъемность будет составлять 2454 килограмма, а в режиме фиксированного крыла - 4545 килограмм.Отметим, что у компании Sabrewing уже имеется заказ на 28 аппаратов Rhaegal, которые будут использованы в рамках глобальной программы World Food/World Health. Согласно планам, поставки первых аппаратов начнутся уже в декабре следующего года.