XPeng HT Aero - достаточно нетрадиционный подход к реализации идеи летающего автомобиля

Около года назад китайская автомобилестроительная компания XPeng представила вниманию общественности проект футуристического летающего автомобиля AeroHT. И специалисты XPeng не сидели этот год сложа руки, здесь вы можете увидеть, как реальный прототип автомобиля уже совершает свой первый полет. Хотя стоит отметить, что конструкция автомобиля, который теперь называется HT Aero, претерпела кардинальные изменения, теперь на крыше электрического спортивного автомобиля появилась складная система по типу квадрокоптера. А весит это чудо техники без малого две тонны.Переработка изначального концепта была выполнена специалистами компании XPeng, очевидно, из-за уступок реальности, для улучшения надежности и безопасности их детища. Теперь автомобиль поднимается в воздух при помощи восьми пропеллеров и, как показали проведенные испытания, выход из строя одного двигателя или пропеллера не приводит к катастрофическим последствиям.Конечно, основным способом передвижения для HT Aero является традиционная езда по дороге. Но, в случае необходимости, автомобиль может развернуть свои "летательные принадлежности", подняться в воздух вертикальным способом и пролететь некоторое расстояние, преодолевая место аварии, пробки и т.п. Управление автомобилем в режиме полета будет максимально упрощено за счет применения умной электроники, для этого водитель будет традиционно использовать рулевое колесо, педаль газа и один дополнительный рычаг.Первый прототип автомобиля HT Aero, имеющий кодовое название X3, весит 1 936 килограмм. По всей видимости, из кузова и салона автомобиля выброшено все лишнее, а конструкция "летательных принадлежностей" является пока фиксированной, она не может складываться в транспортное положение. К сожалению, пока еще нет никакой информации о дальности полета, о надежности и других характеристиках автомобиля HT Aero, ведь X3 является всего лишь первым прототипом.Просмотрев приведенные ниже видеоролики, можно узнать, что прототип X3 может передвигаться своим ходом по земле, и он может продержаться в воздухе как минимум несколько десятков секунд. И это, в принципе, уже достаточно немало для 12 месяцев, потраченных на разработку и изготовление.И еще более удивительным является то, что компания XPeng на полном серьезе собирается начать выпуск автомобилей HT Aero уже в 2024 году. А до этого времени опытные образцы типа X3 пройдут все необходимее испытания и процедуры сертификации, после чего они легально смогут передвигаться как по дорогам общего назначения, так и по воздуху.