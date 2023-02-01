В НАСА произвели успешные испытания нового типа реактивного двигателя для полетов в дальний космос
Буквально на днях представители американского космического агентства НАСА объявили о проведении успешных испытаний нового типа реактивного двигателя, способного обеспечить полеты в дальнем космосе. Этот двигатель, называемый ротационно-детонационным ракетным двигателем (rotating detonation rocket engine, RDRE), был установлен на специальном стенде в Центре космических полетов НАСА имени Маршалла для точного измерения параметров его работы и характеристик.
RDRE-двигатели работают, используя взрывное горение (детонацию) топлива в камере. Образовавшиеся в результате этого ударные волны движутся со сверхзвуковыми скоростями через круглую циркуляционную камеру, где они ускоряются до еще большей скорости и выбрасываются наружу, создавая реактивную тягу. За счет такого взрывного процесса для получения той же тяги используется меньшее количество топлива по сравнению с традиционными двигателями, но при этом элементы самого двигателя испытывают весьма серьезные нагрузки.
Отметим, что испытуемый RDRE-двигатель является лишь первым опытным образцом. Во время его испытаний было произведено более десятка запусков, а общее время работы на полной тяге (4 000 фунтов или 1 814 килограмм) превысило 10 минут. В этом двигателе используются детали, изготовленные путем промышленной трехмерной печати из специального сплава GRCop-42, который смог успешно выдержать высокие температуры и перепады давления, создаваемые процессом взрывного сжигания топлива.
Расчеты специалистов НАСА показывают, что космические корабли с RDRE-двигателями будут способны доставить большее количество полезного груда в дальний космос, используя, при этом, меньшее количество топлива. Вполне вероятно, что именно RDRE-двигатели станут тем, что доставит первых людей на Марс и обеспечит строительство первой лунной космической базы в рамках программы Artemis.
А специалисты НАСА, пройдя успешно испытания первого прототипа RDRE-двигателя, уже приступили к разработке более крупного и мощного варианта многократного использования, который сможет обеспечить 10 000 фунтов или 4 536 килограмм реактивной тяги. Этот второй двигатель также будет использоваться для проведения испытаний и сравнений его характеристик с характеристиками традиционных жидкостных реактивных двигателей.