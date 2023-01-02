Найдена система с двумя "невидимыми" звездами, вращающимися с головокружительной скоростью

Исследователи из Северо-Западного университета и Калифорнийского университета в Сан-Диего обнаружили весьма экзотическую звездную систему, в которой имеются две карликовые звезды, которые настолько холодны, что практически не излучают видимого света. Более того, эти звезды находятся настолько близко и вращаются так быстро вокруг друг друга, что год в этой системе длится менее одних земных суток.Рассматриваемая сейчас звездная система имеет название LP 413-53AB. Две карликовые звезды этой системы относятся к классу ультрахолодных звезд, они излучают в пространство только инфракрасный свет, невидимый для глаз человека, но видимый, к счастью, для некоторых наших телескопов."В принципе, мы знали, что такие системы могут существовать на просторах Вселенной" - пишут исследователи, - "Просто ранее никому не удавалось увидеть это воочию".Система LP 413-53AB была обнаружена в результате "прочесывания" массивов архивных данных. Когда звезды находятся столь близко друг к другу, свет из этой системы воспринимается, как свет от одной единственной звезды. Но некоторые нестыковки в имеющихся данных заставили исследователей вновь проявить интерес к системе и провести дополнительные наблюдения при помощи телескопов обсерватории W.M. Keck на Гавайях.Первое из этих наблюдений, длительностью в два часа, было проведено в марте 2022 года, и следующие, более длительные сеансы были проведены в июле, октябре и декабре прошлого года. Уточненные данные подтвердили существование в системе LP 413-53AB двух карликовых звезд, которые совершают один оборот за 20.5 земных часа."Когда мы производили измерения, мы видели спектральные изменения, происходящие весьма быстро, за несколько минут" - пишут исследователи, - "В большинстве бинарных систем орбитальные периоды измеряются годами, а изменения в их спектрах можно зафиксировать только через несколько месяцев наблюдений"."В данном случае мы наблюдали за смещениями спектральных линий буквально в режиме реального времени. И нам было удивительно видеть, что что-то во Вселенной происходит во временных масштабах человеческого восприятия".Также ученые высчитали, что расстояние между звездами системы LP 413-53AB составляет всего 1 процент от расстояния между Солнцем и Землей. Ученые считают, что так было не всегда, раньше эти звезды могли находиться на гораздо большем удалении, но, за миллиарды лет совместного существования звезды сблизились, и период их орбитального обращения является теперь самым коротким среди всех известных людям бинарных систем.