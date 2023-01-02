В Китае начал курсировать самый быстрый в мире "водородный" поезд
Китайская компания CRRC Corporation Limited, являющаяся крупнейшим мировым производителем железнодорожного транспорта, поставила на рельсы новый поезд с нулевыми выбросами углерода в окружающую среду, который использует водород в качестве топлива и суперконденсаторные батареи в качестве промежуточного буфера. Этот поезд, состоящий из четырех вагонов, способен развивать скорость в 160 километров в час, что делает его самым быстрым водородным поездом в мире на сегодняшний день.
Поезд, который в процессе эксплуатации выделяет только воду в окружающую среду, был разработан специалистами корпорации CRRC совместно со специалистами компании Chengdu Rail Transit. Запасов водорода у этого поезда хватает на 600 километров пути, он способен передвигаться в автоматическом режиме, обмениваться информацией через коммуникации стандарта 5G, самостоятельно начинать движение, останавливаться и возвращаться в депо на стоянку.
Отметим, что первенство по количеству водородных поездов занимает сейчас Германия с 14 поездами Alstom. Поезд компании CRRC быстрее поезда Alstom на 20 километров в час, но при этом, проигрывает ему в дальности, немецкие поезда (французского производства) могут преодолеть без дополнительной заправки дистанцию в 1000 километров.
Интересно то, что традиционно Япония и Корея были странами, которые изначально стремились к использованию водорода в качестве топлива. Но, как показывают реалии, инициатива в этом направлении уже давно перешла к Китаю, в мире сейчас развернуто чуть более тысячи водородных заправок и приблизительно одна треть от них находится в Китае.
И этот факт удивителен в свете того, что на долю Китая приходится львиная доля мировых поставок лития. По всей видимости, китайцы уже сейчас начали готовиться к тому, что в будущем цены на литий взлетят до небес, этот ресурс будет лучше продавать на сторону, а у себя использовать более дешевый водородный альтернативный вариант.