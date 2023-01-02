Машины-монстры: XLR V3 - квадрокоптер, занявший место в Книге рекордов Гиннеса, как самый быстрый в мире

Имеющиеся в продаже гоночные квадрокоптеры являются чрезвычайно легкими, быстрыми и маневренными аппаратами, но всем им очень далеко до творения инженера-механика и энтузиаста Райана Лэдеманна. Созданный им квадрокоптер XLR V3 предназначен исключительно для скорости, и не так давно он получил заслуженное место в Книге мировых рекордов Гиннеса, как самый быстрый квадрокоптер в мире.Беспилотник XLR V3 весит всего 490 граммов и внешне он кардинально отличается от большинства квадрокоптеров, хотя и остается им с технической точки зрения. Все внутренности XLR V3 упакованы в вертикальной плоскости и закрыты аэродинамическим колпаком. Каждый из четырех двигателей, установленных на тонких, но прочных опорах, также имеет свой обтекатель, по форме похожий на пулю.XLR V3 взлетает, зависает и садится на землю, подобно обычному квадрокоптеру. Но когда приходит время скорости, пилот разворачивает его в горизонтальное положение и врубает на полную мощность двигателей.Согласно имеющейся информации, Райану Лэдеманну принадлежит идея необычного корпуса и внутреннего расположения компонентов аппарата. Вся остальная начинка XLR V3, как говорится, взята с полки в магазине. Это включает в себя литий-полимерный батарейный модуль Tattu R-Line 6S, систему контроля Spedix ESC, двигатели Cobra 2207, систему управления полетом и передачи видеоданных HGLRC Zeus, приемник GPS Beitian BN-180, камеру Caddx Ant FPV и пропеллеры APC 5.2 x 6.0. Отметим, что стоимость такого набора не превышает 400 американских долларов.Для того, чтобы беспилотник XLR V3 стал мировым рекордсменом, ему надо было продемонстрировать скорость в двух противоположных направлениях на 100-метровой дистанции для того, чтобы исключить влияние ветра. Также беспилотник должен был двигаться строго на одной высоте, чтобы исключить "помощь" от земной гравитации. И конечная скорость определялась усреднением скоростей при полете в противоположных направлениях.В ноябре прошлого года Райан Лэдеманн и группа других энтузиастов, в присутствии представителя Комитета Гиннеса, установили новый мировой рекорд в Скоттсдейле, Аризона. Средняя рекордная скорость составила 360.503 км/ч, а на некоторых участках XLR V3 разгонялся до 414 км/ч.Приведенный ниже видеоролик является попыткой зафиксировать установление мирового рекорда. К сожалению, наземная камера не могла качественно зафиксировать мчащийся XLR V3, а камера Caddx Ant FPV обеспечивает весьма посредственное качество изображения. Но в любом случае, все это является официальным мировым рекордом и кульминацией проекта Райана Лэдеманна, который он начал в 2016 году.