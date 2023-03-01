Машины-монстры: MSC Tessa - самый большой контейнеровоз в мире на сегодняшний день
Китайская судостроительная корпорация China State Shipbuilding Corporation (CSSC) передала заказчику, компании-грузоперевозчику Mediterranean Shipping Company (MSC), новое судно-контейнеровоз под названием MSC Tessa. Площадь палубы этого судна приблизительно равна площади четырех футбольных полей, на ней можно разместить 24 116 стандартных морских контейнеров, расположенных "стопками" в 26 рядов по вертикали.
Длина судна MSC Tessa составляет 400 метров при ширине 61.5 метра, а грузоподъемность составляет более 240 тонн. И это первое судно-контейнеровоз, которое "взяло" такой барьер грузоподъемности и одновременно может принять на борт более 24 тысяч контейнеров.
Интереснее тот факт, что по габаритным размерам MSC Tessa соответствует всем предыдущим обладателям данного рекорда, в том числе контейнеровозу Triple-E Maersk. Еще два подобных судна, MSC Irina и MSC Loreto, которые строятся той же самой компанией для того же клиента, будут иметь такие же габариты, но смогут принимать на борт на несколько сотен контейнеров больше.
Отметим, что это все является следствием наличия ограничений на максимальные габариты судов-контейнеровозов. А эти ограничения, в свою очередь, являются следствием максимальных возможностей портовых кранов, терминалов и других приспособлений и сооружений, используемых при загрузке-разгрузке таких монстров.
Таким образом, общая грузоподъемность и количество принимаемых на борт контейнеров являются вопросами оптимизации конструкции таких судов. Отметим, что за прошедшие 12 лет, с момента спуска на воду контейнеровоза Triple-E Maersk, способного принимать 18 тысяч контейнеров, возможности судов такого класса увеличились на целых 34 процента.
Конструкция контейнеровоза MSC Tessa рассчитывалась с прицелом на максимальную эффективность. Судно получило несколько иную форму подводной части, за счет чего была увеличена грузоподъемность, и был увеличен объем грузовой палубы. А самой главной инновацией является воздушная "пузырьковая" система смазки, которая позволяет создать слой маленьких пузырьков воздуха между корпусом судна и водой, что снижает сопротивление при движении. Из-за использования этой системы расход топлива, равно как и количество выбросов углерода в атмосферу, снизились на 4 процента.
Двигателем судна MSC Tessa является все тот же морской дизель, и вряд ли мы сможем увидеть в обозримом будущем жизнеспособную альтернативу этому, которая сможет обеспечить нулевые выбросы в окружающую среду.
Компания MSC ожидает поставки еще трех аналогичных судов до конца августа этого года. Одно из этих судов, согласно информации от компании CSSC, уже полностью завершило процедуру ходовых испытаний. А сумма, в которую компании MSC обошлись все четыре судна, составляет приблизительно 600 миллионов американских долларов.
И в заключении следует отметить, что контейнеровоз MSC Tessa не является самым большим морским судном в мире. Обладателем этого титула так и остается построенный в конце 70-х годов гигантский супертанкер Seawise, длина которого составляет 458.45 метра и ширина - 68.6 метра.
Машины-монстры - все о самых исключительных машинах, механизмах и устройствах в мире, от громадных средств уничтожения себе подобных до крошечных точнейших устройств, механизмов и всего того, что находится в промежутке между ними.