Специалисты НАСА приступили к сборке лунохода VIPER для миссии Artemis

Инженеры американского космического агентства НАСА приступили к процессу сборки лунохода, который в рамках миссии Artemis
прибудет на поверхность Луны где то ближе к середине 2020-х годов. Сборка производится в специальном помещении Космического центра НАСА имени Джонсона в Хьюстоне, штат Техас, а основной задачей 450-килограммового лунохода VIPER
(Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) станут поиски и исследования залежей льда в районе лунного Южного полюса.
В настоящее время на отведенном для этого месте уже установлена основная несущая часть шасси лунохода и некоторые ее дополнительные части. Эта основа является своего рода "хребтом", вокруг которого будет построена остальная часть лунохода.
"Сейчас мы уже закончили некоторые из самых первых этапов сборки элемента, объединяющего все остальные компоненты будущего лунохода" - рассказывает Давид Петри (David Petri), один из ведущих специалистов НАСА, - "Остальные аппаратные средства прибудут из самых разных уголков нашего мира, хотя их основная часть будет произведена в некоторых наших космических центрах. К примеру, программное обеспечение всех систем лунохода разрабатывается сейчас в Научно-исследовательском центре имени Эймса в Калифорнии".
Предварительная дата прибытия лунохода VIPER на Луну определена на 10 ноября 2024 года. Это время выбрано не случайно, взаимное расположение Солнца, Земли и Луны позволит оптимизировать количество солнечной энергии, которую должен собрать луноход в течение своей миссии, рассчитанной на 100 суток.
"Результаты поисков и исследований, которые проведет луноход VIPER, позволят определиться с местами расположения будущих мест посадки следующих этапов миссии Artemis" - пишут представители НАСА, - "Ведь для того, чтобы обеспечить долгосрочное присутствие людей на Луне, места посадки и организации космических баз
должны располагаться неподалеку от залежей замерзшей воды и других ресурсов".
В большинстве времени луноход VIPER, размером с гольф-кар, будет "совершать раскопки" на дне постоянно затененных лунных кратеров, там, куда лучи солнечного света не проникали на протяжении миллиардов лет. Поэтому VIPER будет первым в истории луноходом, у которого будет иметься пара фар для освещения окружающего пространства.
Луноход VIPER будет доставлен на поверхность Луны посадочным модулем Griffin аэрокосмической компании Astrobotic
из Питтсбурга. А этот модуль, в свою очередь, будет запущен в космос и направлен в сторону Луны тяжелой ракетой Falcon Heavy
компании SpaceX
.
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