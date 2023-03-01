HPM-400 - самый эффективный электродвигатель на сегодняшний день

На проходившей недавно конференции Future Propulsion Conference компания Equipmake из Норфолка представила свою новую разработку, электрический двигатель HPM-400, который, при небольшом весе и размерах, имеет высокую мощность и самый высокий на сегодняшний день показатель энергетической плотности. Этот двигатель предназначен для использования в аэрокосмической и авиационной промышленности, а изначально он разрабатывался по заказу австралийской компании Gilmour Space Technologies в качестве привода главного топливного насоса для ракеты Eris.В конструкции двигателя HPM-400 используется несколько инновационных инженерных решений, которые позволяют ему работать в условиях экстремальных ускорений, в условиях атмосферы и вакуума космического пространства.Особое внимание уделено проблеме защиты от проникновения реактивного топлива во внутренности двигателя. Эта проблема решена двумя путями, за счет избыточного давления инертного газа, закачиваемого во внутренний объем двигателя, и за счет создания лабиринтообразных ходов, затрудняющих движение газов сквозь зазоры между корпусом и валом вращающегося ротора.Максимальная скорость вращения двигателя HPM-400 составляет 20 тысяч оборотов в минуту, развиваемая им пиковая мощность составляет 400 кВт при крутящем моменте 250 Нм. При этом, вес самого двигателя составляет 30 килограмм, правда к нему требуется еще высокоэффективный инвертор с полупроводниками на базе карбида кремния. Вес этого инвертора составляет 10 килограмм, так что суммарный вес полной системы равен 40 килограммам.В настоящее время на свете существует пока единственный прототип двигателя HPM-400, создание которого заняло шесть месяцев. И сейчас этот прототип используется для прохождения ряда тестов, необходимых для получения соответствующих сертификатов и разрешений на дальнейшее практическое использование.