HPM-400 - самый эффективный электродвигатель на сегодняшний день

На проходившей недавно конференции Future Propulsion Conference компания Equipmake из Норфолка представила свою новую разработку, электрический двигатель HPM-400, который, при небольшом весе и размерах, имеет высокую мощность и самый высокий на сегодняшний день показатель энергетической плотности. Этот двигатель предназначен для использования в аэрокосмической и авиационной промышленности, а изначально он разрабатывался по заказу австралийской компании Gilmour Space Technologies в качестве привода главного топливного насоса для ракеты Eris.
В конструкции двигателя HPM-400 используется несколько инновационных инженерных решений, которые позволяют ему работать в условиях экстремальных ускорений, в условиях атмосферы и вакуума космического пространства.
Особое внимание уделено проблеме защиты от проникновения реактивного топлива во внутренности двигателя. Эта проблема решена двумя путями, за счет избыточного давления инертного газа, закачиваемого во внутренний объем двигателя, и за счет создания лабиринтообразных ходов, затрудняющих движение газов сквозь зазоры между корпусом и валом вращающегося ротора.
Максимальная скорость вращения двигателя HPM-400 составляет 20 тысяч оборотов в минуту, развиваемая им пиковая мощность составляет 400 кВт при крутящем моменте 250 Нм. При этом, вес самого двигателя составляет 30 килограмм, правда к нему требуется еще высокоэффективный инвертор с полупроводниками на базе карбида кремния. Вес этого инвертора составляет 10 килограмм, так что суммарный вес полной системы равен 40 килограммам.
В настоящее время на свете существует пока единственный прототип двигателя HPM-400, создание которого заняло шесть месяцев. И сейчас этот прототип используется для прохождения ряда тестов, необходимых для получения соответствующих сертификатов и разрешений на дальнейшее практическое использование.
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Электродвигатель
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