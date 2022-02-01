Машины-монстры: Самый большой в мире павербэнк, способный зарядить до 5 тысяч смартфонов

Некто Хэнди Женг (Handy Geng), достаточно известный в определенных кругах китайский "умелец на все руки", решил в очередной раз потрясти мир и изготовил то, что можно назвать самым большим в мире павербэнком, устройством с аккумуляторами, предназначенным для зарядки смартфонов и других электронных гаджетов. И если емкости батарей стандартного павербэнка хватает на 3-4 зарядки батареи смартфона, то гигантский павербэнк Хэнди Женга способен обеспечить зарядку батарей 5 тысяч смартфонов.Устройство Хэнди Женга собрано на сварном металлическом каркасе и "одето" в металлический корпус из оцинкованного железа. Суммарная емкость заключенным внутри аккумуляторных батарей составляет 27 миллионов мА/ч, что приблизительно соответствует емкости батарей 900 павербэнков не самого маленького размера. Устройство снабжено 60 зарядными розетками, но кроме мобильных телефонов оно может также заряжать другие павербэнки, ноутбуки, электрические самокаты и велосипеды.Размеры собранного павербэнка составляют 180 на 120 и на 30 сантиметров. Несмотря на это, сам Хэнди Женг позиционирует все это как портативное переносное устройство за счет наличия маленьких колес, правда для возможности перемещения павербэнка с места на место потребуется еще и достаточно крепкая веревка.В качестве демонстрации всех возможностей своей "персональной электростанции" Хэнди Женг подключил к своему устройству стиральную машину, телевизор и электрическую плитку. Мощности установленных в устройстве инверторов оказалось достаточно для одновременного питания всего этого. "С таким павербэнком вам больше не придется думать о возможном отключении электричества" - говорит Хэнди Женг, - "Также у вас никогда не будет проблем с энергией при выезде на природу, благодаря чему вы сможете взять с собой все, что считаете нужным для того, чтобы обеспечить себе максимальный уровень комфорта".