 | Сегодня, 07:24 | Энергетика

Японцы планируют превратить снег в еще один источник экологически чистой энергии

Уборка снега


Солнце и ветер - это два природных явления, чаще всего используемые в качестве источников экологически чистой возобновляемой энергии. Но японские исследователи планируют добавить к этому списку еще один ресурс, имеющийся в изобилии в некоторых местах, снег. В следующем месяце в городе Аомори начнутся испытания тестовой "снежной" энергетической системы, разработанной в сотрудничестве с компанией Forte и Токийским университетом электрокоммуникаций.

Теперь снег, собираемый на улицах города, вместо того, чтобы сбрасывать в океан, будут доставлять в бассейн одной из неработающих школ города. В этом бассейне будет проложена сетка из тепловых труб, вторые концы которых будут проведены наружу, и которые будут подогреваться светом Солнца. Это создаст тепловой градиент в трубах, что приведет к возникновению конвекционных потоков хладагента, которые будут вращать небольшие турбины, вырабатывающие электричество.

Согласно предварительным расчетам, эффективность такого процесса получения электроэнергии будет сопоставима с эффективностью солнечных батарей. Однако, полученную таким путем энергию можно будет считать более экологически чистой, ведь в новом методе не используется ничего, подлежащего дальнейшей утилизации, как отработавшие свое солнечные батареи и элементы конструкций ветряных генераторов. А растопленный лед, превратившийся в талую воду, можно будет сливать в обычную ливневую канализацию.

Если первые испытания "снежной" энергетической системы покажут достаточную эффективность данного способа, то новый метод получения энергии можно будет использовать с еще большим успехом в местах, где используется геотермальная энергия. Одним из таких мест является курорт Сукейу Онсен (Sukayu Onsen) неподалеку от города Аомори, гостиницы которого смогут полностью перейти на подобный вид снабжения энергией в зимнее время.

И в заключение следует отметить, что такой способ получения энергии может быть использован еще на промышленных предприятиях, сбрасывающих в окружающую среду низкопотенциальное тепло, которое с трудом возвращается при помощи других методов.


Ключевые слова:
Снег, Температура, Разница, Источник, Энергия, Тепло, Труба, Поток, Турбина

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