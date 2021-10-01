Vision-60 - максимально милитаризированный собрат робота Spot

На страницах нашего сайта мы достаточно много рассказывали нашим читателям о четвероногом роботе Spot
от известной компании Boston Dynamics
. За исключением редких случаев
этот робот демонстрировал нам
массу навыков и умений
, носящих мирный (гражданский) характер
. Но недавно компания Sword Defense Systems представила миру свою разработку - робота Vision-60, производства Ghost Robotics, который является максимально милитаризированным антагонистом робота Spot, и главным оружием которого является специализированная малогабаритная снайперская винтовка
, способная поражать цели на дистанции в 1.2 километра.
На представленных здесь снимках вы можете увидеть винтовку SPUR (Special Purpose Unmanned Rifle), установленную на спине робота Vision-60. Вес этой винтовки составляет 7.7 килограмм, а ее "глазами" является тепловая камера Teledyne FLIR Boson с 30-кратным оптическим зумом, способная к поиску и прицеливанию
в дневное и ночное время.
В различных модификациях винтовки SPUR используются или стандартные патроны Creedmoor, калибра 6.5 миллиметров, или более мощные патроны стандарта NATO 7.62x51. В любом из вариантов винтовка оснащена магазином, емкостью 10 патронов
. А сверху на кожух винтовки нанесено специальное керамическое покрытие, затрудняющее или делающее невозможным обнаружение тепловыми системами робота и винтовки даже с разогретым после нескольких выстрелов стволом.
При использовании патронов Creedmoor отдача винтовки SPUR достаточно слаба и не представляет собой проблем для робота Vision-60. Да и отдача от более сильного патрона также не должна быть проблемой, с учетом того, сколько пинков ногами и прочими увесистыми предметами выдерживали подобные роботы на начальных стадиях их разработки.
По имеющейся сейчас информации система управления стрельбой не имеет даже минимального уровня автономии, хотя соответствующие технологии уже наверняка существуют. Всеми действиями робота, в которых используется его вооружение, управляет оператор при помощи системы дистанционного управления. А действуя самостоятельно в автономном режиме, робот может только перемещаться и занимать указанную оператором позицию для стрельбы.
Помимо робота Vision-60, вооруженного снайперской винтовкой SPUR, компания Sword Defense Systems подготовила еще несколько вариантов таких роботов, несущих другие виды "полезного груза". Эти роботы, представленные на двух последних снимках, несут на себе разведывательный беспилотник-квадрокоптер производства компании Lockheed Martin, или комплекс разведки и наблюдения от компании Digital Force Technologies.