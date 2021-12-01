MobED - маневренная и универсальная мобильная платформа от компании Hyundai

Специалисты робототехнической лаборатории Robotics Lab компании Hyundai разработали и изготовили опытные образцы универсальной и высокоманевренной мобильной платформы, которая может использоваться как платформа для передвижной камеры на съемках кинофильмов, как робот из службы доставки, доставляющий заказы покупателям, как самоходная детская коляска и даже как индивидуальное транспортное средство. MobED (Mobile Eccentric Droid) имеет четыре колеса с независимыми приводами и может сохранять горизонтальное положение платформы даже при движении по поверхности со значительным уклоном.Платформа MobED имеет размеры 67 x 60 x 33 сантиметра и весит около 50 килограмм. Но конструкция этой установки является модульной и ее размеры могут быть увеличены для того, чтобы на ней с комфортом смог разместиться один человек. Основной целью создания платформы MobED является "создание базы для сервисных роботов, способных работать внутри и снаружи помещений, и для перемещения различного оборудования".Каждое из четырех колес платформы MobED имеет по три двигателя, обеспечивающих высокоточное управление скоростью вращения и положения колеса. Это все придает платформе большую маневренность, позволяющую ей резко менять направление движения, разворачиваться на месте и передвигаться в условиях крайне ограниченного пространства.Высота платформы относительно поверхности также может регулироваться прямо во время движения, что позволяет ей всегда поддерживать горизонтальное положение. А 12-дюймовые колеса с пневматическими покрышками отлично сглаживают и преодолевают различные неровности. Ширина колесной базы может быть увеличена до 65 сантиметров для большей устойчивости во время перемещения на высокой скорости, а при движении в условиях ограниченного пространства ширина может быть сокращена до 45 сантиметров. Максимальная скорость перемещения платформы MobED составляет 30 километров в час, а батарея, емкостью 2 кВт*ч, обеспечивает четыре часа непрерывного действия.MobED может стать основой различных систем, функционирующих под непосредственным управлением человека, при помощи систем дистанционного управления или полностью автономных, беспилотных систем. Платформа MobED будет представлена общественности на грядущей выставке CES 2022 в январе следующего года, где компания Hyundai Motor Group будет представлять еще множество других подобных робототехнических разработок и достижений.